Así fue el regreso del Barcelona al Camp Nou: verbena, una coral cantando el himno, humareda e inicio con retraso

El Barcelona ha vuelto al Camp Nou después de dos años y medio y lo ha hecho con un espectáculo que ha llevado a que el partido ante el Athletic comience con seis minutos de retraso. Con 45.000 espectadores –menos de la mitad del aforo que tendrá cuando esté acabado– el conjunto culé ha vuelto a su casa, después de 909 días de exilio en Montjuic y con un año de retraso respecto a la primera promesa de Laporta. Lo han hecho con una verbena, un espectáculo pirotécnico que ha dejado una humareda en el inicio del encuentro y con un emotivo saque de honor, por el socio número seis del club. Además, se interpretó el himno por el Coro Joven del Orfeón Catalán.

El conjunto culé se medía al Athletic en un partido de lo más especial, puesto que suponía el regreso a casa después de dos años y medio. Desde mayo de 2023, en un partido contra el Mallorca, los azulgranas no jugaban en su estadio. Comenzó entonces la reforma y la siguiente temporada la empezaron en el Olímpico Lluís Companys. Allí, en Montjuic, han estado hasta ahora.

En un principio, el Barça iba a volver a su estadio en noviembre del pasado año, coincidiendo con el 125 aniversario del club. Sin embargo, las obras se han ido retrasando y el regreso, por tanto, posponiendo. Hasta este sábado 22 de noviembre. El Barcelona vuelve a su casa y lo hace con un aforo de 45.000 espectadores. Destaca que uno de los fondos está completamente vacío y, aún, falta por construirse la grada superior, a partir del tercer anfiteatro.

Emotiva vuelta del Barcelona al Camp Nou

El regreso del Barcelona al Camp Nou ha estado lleno de actos en los prolegómenos del partido. Ha comenzado con la música de Mon Dj, que después ha dado paso a la actuación del dúo Figa Flawas. Tras ellos, llegaba el punto álgido del regreso a casa. Joan Laporta esperaba a los jugadores a la salida del túnel de vestuarios y estos saltaban mientras sonaba el himno. El Cant del Barça era interpretado por el Coro Joven del Orfeón Catalán y, a su vez, por los 45.000 aficionados culés que colmaban las gradas del reformado estadio.

Un momento que todos estaban esperando que llegara 🥹 El momento en el que el himno del FC Barcelona vuelve a sonar en el Camp Nou… ¡A CAPELA!#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/MTQvtLkJSB — DAZN España (@DAZN_ES) November 22, 2025

Con la salida de los jugadores de Barcelona y Athletic se producía el lanzamiento de fuegos artificiales, que llenaban de humo el escenario del encuentro. Faltaba por realizarse el saque de honor, a cargo del socio número seis del club, el primero de los más longevos que ha podido acudir al estreno del estadio.

Después de esto, Sánchez Martínez pitaba el saque inicial, con más de seis minutos de retraso. Comenzaba el duelo entre el Barcelona y el Athletic, en el que ha sido el regreso del conjunto barcelonista a su casa, con un año de espera respecto a los planes iniciales y con la mitad del estadio aún por construirse.