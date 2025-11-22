Barcelona – Athletic, en directo hoy | Dónde ver por TV y última hora online gratis del partido de la Liga en el Camp Nou

El Barcelona y el Athletic Club se ven las caras en el Camp Nou en lo que, sin duda, será un auténtico partidazo. El club azulgrana no ha desvelado en la previa quién será el responsable de hacer el saque de honor, por lo que los aficionados están a la espera de que se desvele la identidad del gran protagonista. Pero, para protagonismo, el de Nico Williams, que visita el campo del Barça unos meses después de haber plantado de manera inesperada al club azulgrana cuando se daba por hecho su fichaje. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto todo lo que suceda en este Barcelona – Athletic Club de la jornada 13 de la Liga.

Barcelona – Athletic Club, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Al inicio de esta jornada 13 de la Liga el Real Madrid continúa siendo el líder de la clasificación con 31 puntos. Los de Xabi Alonso jugarán este domingo en el Martínez Valero contra el Elche y eso permite al Barcelona a dormir este sábado coliderando la tabla, pero para ello tendrán que ganar al Athletic Club en el Camp Nou. Los azulgranas tienen 28 puntitos en su casillero y por detrás vienen pisando fuerte el Villarreal, que tiene 26 y con una unidad menos, en la cuarta posición, está el Atlético de Madrid con 25 unidades.

El regreso a al Camp Nou

Hoy es un día especial para el Barcelona, ya que después de dos años después de que comenzasen las obras del Camp Nou los azulgranas regresan al estadio. Eso sí, la reforma no está terminada y los azulgranas sólo podrán estar acompañados por unas 45.401 personas en las gradas del estadio de Les Corts. Hay que destacar que la UEFA también ha autorizado a los culés a que puedan terminar la fase de liga de la Champions League en este campo, así que, salvo sorpresa, los de Hansi Flick no regresarán al Estadio Olímpico Lluís Companys.

Partidazo en el Camp Nou

Dos clubes históricos de nuestro país se ven las caras hoy, sábado 22 de noviembre, en lo que será, sin duda, un partidazo. Es uno de los más destacados del fin de semana y el espectáculo estará asegurado en este día tan especial para el club azulgrana.