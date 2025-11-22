Barcelona – Athletic, en directo hoy | Dónde ver por TV y última hora online gratis del partido de la Liga en el Camp Nou
Este Barcelona - Athletic corresponde a la jornada 13 de la Liga y se disputará en el Camp Nou
El Barcelona regresa al Camp Nou dos años después y esperan poder ofrecerle un triunfo a los aficionados
El Barcelona y el Athletic Club se ven las caras en el Camp Nou en lo que, sin duda, será un auténtico partidazo. El club azulgrana no ha desvelado en la previa quién será el responsable de hacer el saque de honor, por lo que los aficionados están a la espera de que se desvele la identidad del gran protagonista. Pero, para protagonismo, el de Nico Williams, que visita el campo del Barça unos meses después de haber plantado de manera inesperada al club azulgrana cuando se daba por hecho su fichaje. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto todo lo que suceda en este Barcelona – Athletic Club de la jornada 13 de la Liga.
Barcelona – Athletic Club, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Al inicio de esta jornada 13 de la Liga el Real Madrid continúa siendo el líder de la clasificación con 31 puntos. Los de Xabi Alonso jugarán este domingo en el Martínez Valero contra el Elche y eso permite al Barcelona a dormir este sábado coliderando la tabla, pero para ello tendrán que ganar al Athletic Club en el Camp Nou. Los azulgranas tienen 28 puntitos en su casillero y por detrás vienen pisando fuerte el Villarreal, que tiene 26 y con una unidad menos, en la cuarta posición, está el Atlético de Madrid con 25 unidades.
El regreso a al Camp Nou
Hoy es un día especial para el Barcelona, ya que después de dos años después de que comenzasen las obras del Camp Nou los azulgranas regresan al estadio. Eso sí, la reforma no está terminada y los azulgranas sólo podrán estar acompañados por unas 45.401 personas en las gradas del estadio de Les Corts. Hay que destacar que la UEFA también ha autorizado a los culés a que puedan terminar la fase de liga de la Champions League en este campo, así que, salvo sorpresa, los de Hansi Flick no regresarán al Estadio Olímpico Lluís Companys.
Partidazo en el Camp Nou
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Athletic Club que corresponde a la jornada 13 de la Liga que se disputa en el Camp Nou. Dos clubes históricos de nuestro país se ven las caras hoy, sábado 22 de noviembre, en lo que será, sin duda, un partidazo. Es uno de los más destacados del fin de semana y el espectáculo estará asegurado en este día tan especial para el club azulgrana.
Min 9
Nico Williams
Primer balón que le cae a Nico Williams, y pitada del Camp Nou. Los aficionados azulgranas no olvidan lo del verano pasado.
Min 8
¡Unai Simón!
Disparo de Dani Olmo que se estrella en un rival. El balón le llegó a Lamine Yamal, que tras revolverse dentro del área se sacó un disparo que fue a parar a los guantes de Unai Simón.
Min 5
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE LEWANDOWSKI! Jugadón de Lamine Yamal, aunque se la acabaron robando. El Barça recuperó rápidamente el cuero y Lewandowski, tras superar a un rival, se sacó un disparo al primer palo y Unai Simón no fue capaz de detenerlo.
Min 3
Córner sin peligro
El primer córner fue a favor del Barcelona. Lo sacaron en corto y Fermín centró, pero el cuero acabó en los guantes de Unai Simón.
Min 2
Fuera de juego de Nico Williams
Balón en largo para Nico Williams, pero salió rápido Joan García para despejar. La acción se invalidó por fuera de juego.
¡Comienza el Barcelona – Athletic!
Comienza el partidazo en el Camp Nou. ¡Sacó el Barcelona!
¡El saque de honor!
Llegó el emotivo momento. Llegó el momento del saque de honor en esta reinaguración del Camp Nou. ¡Lo hizo el socio número 6 del Barcelona! Además, hubo fuegos artificiales mientras saltaban al campo los jugadores.
¡5 minutos!
Ya no falta nada para que comience este Barcelona – Athletic y los futbolistas van a saltar ya al terreno de juego y también llegará el momento del saque de honor.
La previa
Nico Williams
El futbolista del Athletic hoy es titular en el Camp Nou y se espera que se lleve una sonora pitada tras lo ocurrido el pasado verano, donde dio calabazas al Barcelona.
El árbitro del Barcelona – Athletic
El CTA designó a Sánchez Martínez como el árbitro responsable de dirigir este Barcelona – Athletic Club de la jornada 13 de la Liga.
Dónde se juega el Barcelona – Athletic
Dos años después de reformas, el Camp Nou vuelve a abrir sus puertas con 45.401 aficionados en sus gradas, por lo que este Barcelona – Athletic se jugará en el mítico estadio de la Ciudad Condal.
Lamine Yamal
El extremo se perdió el parón de selecciones por el tratamiento que se realizó para la pubalgia, y ahora ya está listo para jugar. Lamine Yamal es titular hoy contra el Athletic.
A qué hora juega hoy el Barcelona contra el Athletic
Recordamos que la Liga fijó este Barcelona – Athletic Club en el horario de las 16:15 horas, por lo que queda menos de una hora para que ruede el balón en el Camp Nou.
Alineación del Athletic Club
Ernesto Valverde también ha anunciado el once con el que saldrá al terreno de juego del Camp Nou. Esta es la alineación oficial del Athletic contra el Barcelona hoy: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; De Galarreta, Jauregizar, Unai Gómez; Nico Williams, Sancet y Berenguer.
Joan Laporta
El presidente del Barcelona ha sorprendido al salir en defensa de Javier Tebas después de que se le abriera un expediente por parte del TAD. Las palabras de Joan Laporta.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos el once escogido por Hansi Flick y ojo porque hay sorpresas. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Athletic Club: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Dani Olmo, Fermín; Ferran Torres, Lamine Yamal, Lewandowski.
Javier Tebas
En las últimas horas se ha conocido el expediente que ha abierto el TAD a Javier Tebas por desvelar información confidencial del Barcelona.
Dónde ver por TV el partido del Barcelona hoy
Este Barcelona – Athletic Club que se disputa en el Camp Nou se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn, que es de pago. En la web de OKDIARIO te ofreceremos la narración gratis en streaming y en vivo online de este partidazo de la jornada 13 de la Liga.
Todo preparado
Falta una horita y media para que ruede el balón en el Camp Nou y en breves momentos conoceremos las alineaciones del Barcelona y del Athletic Club.
Min 12
Lo intentó Nico Williams
Pérdida de Jules Koundé y el disparo final de Nico Williams se marchó fuera. No le dio el efecto que quería.