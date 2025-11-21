El ‘negreiro’ Sánchez Martínez vuelve a arbitrar al Barcelona en Liga más de un año después

José María Sánchez Martínez será el árbitro encargado de dirigir el Barcelona-Athletic de este domingo, a partir de las 16:15 horas, con motivo de la jornada 13 de la Liga. Un partido que se disputará en el Camp Nou 909 días después del último compromiso. Este árbitro no pita un partido del equipo culé desde hace más de un año en Liga, y fue el 0-4 de los de Hansi Flick en el Santiago Bernabéu. Estará acompañado desde el VAR por Trujillo Suárez.

Sánchez Martínez no dirige un partido del Barcelona en Liga desde hace más de un año. En Copa del Rey dirigió una eliminatoria del cuadro culé contra el Betis el 15 de enero de este año. En este 2025 no ha pitado a los de Flick en la competición liguera.

El último partido en el que Sánchez Martínez arbitró un partido del Barcelona en Liga fue el 26 de octubre de 2024 en el 0-4 del cuadro blaugrana en el Santiago Bernabéu. Su balance con el equipo culé es de 28 victorias, 2 empates y 6 derrotas.

Dirigirá un partido especial para el Barcelona. Y es que el equipo azulgrana regresa al Camp Nou dos años después. El nuevo coliseo reformado acoge este partido liguero contra el Athletic en la jornada 13 del campeonato doméstico.

Hay que recordar que Sánchez Martínez fue el portavoz de los árbitros en el ‘caso Negreira’. Y es que la polémica sobre este escándalo sigue coleando en el CTA. Los árbitros que tuvieron alguna relación con él o con su hijo siguen en el fútbol español con total normalidad, pero bajo sospecha a ojos de la mayoría de seguidores de este deporte. Ahora dirigirá de nuevo al Barcelona en Liga después de más de un año. Un duelo de alto voltaje contra el Athletic con el reencuentro de Nico Williams y la afición culé.