El Barcelona monta una verbena para su regreso al Camp Nou: ningún artista conocido y todos ‘socis’

El Barcelona ha preparado algo parecido a una verbena de pueblo para su regreso este sábado al Camp Nou. Después de más de dos años jugando en el Olímpico de Montjuic, el Barça volverá a disputar un partido en su estadio tradicional y será contra el Athletic Club en Liga. Es el día más esperado por la afición blaugrana de los últimos tiempos, aunque su club no le va a deleitar con actuaciones de grandes artistas.

El partido arranca a las 16:15 horas, pero el ‘espectáculo’ arrancará bastante antes. A las 14:15 el Camp Nou abrirá sus puertas 909 días después y en ese preciso momento será turno de la primera actuación de las cuatro que habrá durante la tarde en Les Corts. Eso sí, ninguno de los músicos invitados es conocido nacionalmente, aunque cumplen con la exigencia de que todos son culés.

Este sábado será un día de muchas emociones 🥺🏟️💙❤️ pic.twitter.com/ATnCGJVLNm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 20, 2025

Mon Dj (33,9 mil seguidores en redes sociales y 251.465 oyentes mensuales de media) abrirá la veda pinchando algunas canciones. Este artista ya formó parte de la celebración de la pasada Liga del Barça y un cuarto de hora antes del inicio del partido dará paso a la siguiente actuación. Figa Flawas (94,6 mil seguidores en redes y 607.467 oyentes de media), dúo catalán sin estilo definido.

Y tras éstos, el Orfeo Catalán (7.697 seguidores en redes y 10.993 oyentes al mes de media) realizará una interpretación del himno del Barça que será la antesala de un juego con fuegos y pirotecnia y un saque de honor, cuyo protagonista aún no ha desvelado el club azulgrana. «Este sábado será un día de muchas emociones», anuncia eso sí el Barcelona, que pide a sus aficionados portar la camiseta y bufanda del equipo.

Así será la verbena del Camp Nou

Una vez arranque el encuentro, la verbena musical no habrá acabado para los cerca de 45.000 espectadores que acudirán al regreso del Camp Nou porque habrá show al descanso al estilo Super Bowl. La diferencia es que el artista invitado no serán los Kendrick Lamar, Usher, Rihanna o Eminem, sino The Tyets (126 mil seguidores en redes y 616.247 oyentes mensuales de media), el más famoso de la velada culé, eso sí.

Cuando venimos de un súper evento organizado el pasado domingo en el Santiago Bernabéu, donde se reunieron a dos de los mejores equipos de la NFL, además de dos grandes artistas internacionales como Daddy Yankee y Bizarrap, el Barcelona ‘sorprenderá’ a sus aficionados con cuatro artistas culés y totalmente anónimos para el público general.