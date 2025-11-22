Barcelona-Athletic: presión al liderato en el Camp Nou

El Barcelona vuelve a su casa, vuelve al Camp Nou, este sábado a partir de las 16:15 contra el Athletic Club de Bilbao en la celebración de la jornada 13 de Liga. Tras la victoria del equipo culé antes del parón internacional en Vigo y el pinchazo madridista en Vallecas, los de Hansi Flick quieren meterle presión por el liderato al Real Madrid. Si ganan al cuadro vasco igualarían a puntos a los blancos.

Día importante en Barcelona para el Barça el de este sábado. A partir de las 16:15 horas, el Camp Nou, con 45.000 espectadores, se viste de gala para recibir un partido de Liga 909 días después. Histórico momento para un club blaugrana que ha estado jugando durante dos años en el Olímpico de Montjuic.

El rival será el Athletic y el momento será importante para el Barcelona. El equipo dirigido por Hansi Flick juega más de 24 horas que el Real Madrid (lo hará en el Elche el domingo a las 21:00) y tiene la oportunidad de igualarle a puntos en la tabla clasificatoria y meterle presión por el liderato.

De Jong es baja por sanción en un Barcelona que tampoco podrá contar con Pedri por lesión en el centro del campo. Pero en general, las noticias buenas son más reseñables en el equipo de Hansi Flick.

Vuelve Joan García dos meses después directo a la titularidad y Raphinha tendrá minutos desde el banquillo en la segunda mitad después de otros dos meses de baja. Lamine Yamal también se ha recuperado de su tratamiento de radiofrecuencia para la pubalgia y partirá de inicio. Casadó también se ha recuperado a tiempo para un partido que nadie quiere perderse. Rashford, con una pequeña gripe, apunta también a ser baja.

Nico Williams regresa a medirse contra el Barcelona

Al regreso del Barça al Camp Nou se le suma también el del Athletic y un Nico Williams que por segundo verano consecutivo decidió quedarse en el club en el que se formó y no viajar a la ciudad catalana en una decisión que dio lugar a muchas y diferentes reacciones.

La presencia de Nico es, precisamente, una de las buenas noticias del club vasco, que no está pudiendo contar con el extremo internacional al 100 por cien de sus facultades lastrado por la pubalgia que arrastra la temporada pasada y que le impidió entrar en la última lista del seleccionador Luis de la Fuente.

Aún así, el Athletic arriesgó y el pequeño de los Williams decidió con un tremendo golazo marca de la casa la visita del colista Real Oviedo en ‘La Catedral’ antes de tener que volver a ser sustituido pasada la hora de partido.

Junto a la de Nico, la otra buena noticia en el Athletic es la vuelta de Oihan Sancet, una vez recuperado de la lesión muscular que le hizo perderse los dos últimos encuentros. Lo que habrá que ver es si Ernesto Valverde cuenta con él de titular o no.

Si lo hace, probablemente el navarro sea la única novedad en el once respecto al equipo titular frente al Oviedo, en el que ocupó su puesto en la media punta el joven talento de 18 años Selton, un centrocampista creativo y atrevido que impactó en la Liga de Campeones Juvenil. Quien no estará en el once titular del Athletic en el Camp Nou es Iñaki Williams, aún no recuperado de otra lesión muscular. Aunque en su caso más severa y alargada en el tiempo que la de Sancet.

Posibles onces de Barça y Athletic

Barcelona: Joan García; Kounde, Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, Fermín, Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran.

Athletic: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Selton, Nico Williams y Guruzeta.