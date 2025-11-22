Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Athletic Club

La goleada del Barcelona ante el Athletic Club de Bilbao (4-0) deja a los culés con los mismos puntos que el Real Madrid en la clasificación de la Liga, aunque el conjunto de Xabi Alonso tiene un partido menos disputado, el que jugará este domingo en Elche. Con su triunfo de este sábado, el Barça se va a los 31 puntos y se pone líder provisional porque tiene mejor diferencias de goles que el Real Madrid.

Los goles de Robert Lewandowski, Ferran Torres (en dos ocasiones) y Fermín López dieron los tres puntos al Barcelona en una fecha muy señalada, ya que este encuentro ante el Athletic Club supuso el regreso del conjunto azulgrana al Camp Nou. 909 días después, el coliseo culé acogió de nuevo un partido, aunque todavía no está acabado por completo.

En la parte deportiva, el Barcelona fue muy superior a un dócil Athletic, que regaló los dos primeros goles con errores defensivos y con fallos también de Unai Simón, el portero titular de la selección española. El Barça aprovechó esos errores del equipo rival y después tuvo mucha pegada arriba.

Así, el equipo de Hansi Flick llega bien después del parón por selecciones y afronta con mucha fuerza el difícil encuentro de Champions ante el Chelsea en Londres. Por su parte, el Athletic deja muy malas sensaciones y sigue sin arrancar en esta temporada, estando en mitad de tabla en Liga y sin dspegar en la Copa de Europa.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 31 puntos Real Madrid – 31 Villarreal – 26 Atlético de Madrid – 25 Betis – 20 Espanyol – 18 Getafe – 17 Athletic Club – 17 Sevilla – 16 Celta de Vigo – 16 Elche – 15 Alavés – 15 Rayo Vallecano – 15 Real Sociedad – 13 Valencia – 13 Mallorca – 12 Osasuna – 11 Girona – 10 Levante – 9 Real Oviedo – 8

Partidos de la 13ª jornada de Liga

Valencia 1-0 Levante

Alavés 0-1 Celta de Vigo

Barcelona 3-0 Athletic Club

Quedan por disputarse: