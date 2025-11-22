Liga: Elche-Real Madrid

Xabi Alonso: «Ni en el optimismo ni en el pesimismo hay que ser muy exagerados»

Xabi Alonso analizó el estado físico del equipo tras el último parón de selecciones

Dejó claro que de aquí a Navidad todos tendrán su momento

Xabi Alonso juega su primera ‘final’ en Elche

Xabi Alonso
Xabi Alonso. (EFE)

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará este domingo a Elche y Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos, tras perder en Anfield contra el Liverpool y empatar contra el Rayo en Vallecas, están obligados a ganar para comenzar con buen pie su andadura en este último bloque hasta Navidad.

El entrenador comenzó analizando el momento del equipo tras el parón de selecciones: «Han llegado todos bien y con ganas. Hay buena energía y buen ambiente. Vamos a Elche que está compitiendo y jugando bien al fútbol. Tenemos un partido exigente».

A la hora de analizar la sensación del equipo, explicó lo siguiente: «Todo sigue igual. Dentro de una temporada hay todo tipo de momentos. Hay que ir afrontando estos partidos, que son muy importantes. La energía es buena. Vamos a recuperar a gente y otra que puede ir aportando».

A la hora de analizar las críticas, fue claro: «Sabemos dónde estamos y su exigencia. Lo llevamos con mucha naturalidad. No hay que darle más peso del necesario». Sobre el físico del equipo, explicó lo siguiente: «No relaciono el momento futbolístico con el físico. Hacemos una preparación para competir al máximo nivel. Entramos en una etapa muy exigente hasta Navidad y necesitamos repartir bien las cargas. Hay que convivir con las lesiones».

«Es lo que hay y hay que afrontarlo así. No tenemos el control y no podemos cambiarlo. Sabemos los condicionantes que significa jugar fuera de casa. El juego y la preparación es igual», comentó sobre el calendario. También habló sobre el lateral derecho: «Este parón lo hemos utilizado para poder entrenar más con Trent y Valverde puede jugar ahí. Teniendo a Arnold en mejor estado de forma se nos abren más opciones».

Sobre la falta de gol, no se mostró preocupado: «Después de todos los partidos lo analizamos y no conseguimos marcar en Liverpool y Vallecas. No sólo depende de Mbappé, es una cosa de todo el equipo. Hay que buscar alternativas. Volverán los goles, no tengo dudas».

Xabi Alonso también habló de Courtois: «No son sus últimos partidos, son sus últimas temporadas, sobre todo en momentos muy decisivos. Si llega a las finales es porque ha tenido momentos muy destacados. Es un pilar dentro del equipo y le ves que quiere dar ese paso».

Sobre la exigencia del encuentro, comentó lo siguiente: «Hemos trabajado dos horas y media con ellos para decirles lo que queremos, lo que somos y de dónde venimos. Pero todas las visitas son exigentes». Por otro lado, analizó las cargas: «Todo aquel que está en la convocatoria tiene opciones de jugar, pero durante estas semanas necesitaremos a todos, por lo que todos van a poder jugar y tendrán sus momentos. El calendario es exigente».

Para finalizar, habló de la importancia táctica o la gestión: «Aquí es muy importante, por el entorno y la exigencia, hay que ser fuertes mentalmente. Hay que competir. Ni en el optimismo ni en el pesimismo hay que ser muy exagerados. Hay que tener un poquito de mano izquierda».

