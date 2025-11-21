Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online del Barcelona - Athletic de la Liga Este Barcelona - Athletic Club corresponde a la jornada 13 de la Liga y se jugará en el Camp Nou El Barcelona está de celebración porque regresa al Camp Nou y espera poder conseguir una victoria

El Barcelona y el Athletic Club se ven las caras en un día muy especial para Hansi Flick y los suyos, ya que el conjunto azulgrana regresa al Camp Nou después de dos años de reformas. Los culés esperan poder llevarse los tres puntos en este duelo entre dos clubes históricos de nuestro país para brindársela a los hinchas como regalo en el retorno a casa. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este frenético Barcelona – Athletic.

Cuándo se juega el partido de la Liga Barcelona – Athletic

El Barcelona recibe al Athletic Club en el Camp Nou para jugar el partido que corresponde a la jornada 13 de la Liga. El conjunto azulgrana regresa tras el parón de selecciones con la clara intención de sumar los tres puntos y acercarse al Real Madrid, aunque los pupilos de Xabi Alonso tendrán que jugar este domingo su encuentro liguero. Los culés están de enhorabuena porque por fin, después de dos años en obras, regresan a su casa, pero hay que recordar que el choque se disputará ante algo más de 45.000 aficionados.

Horario del Barcelona – Athletic de la Liga

La Liga ha programado este apasionante Barcelona – Athletic que corresponde a la jornada 13 del campeonato liguero español para este sábado 22 de noviembre. El organismo que rige el fútbol de nuestro país ha fijado este choque entre dos clubes históricos en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre las aficiones para que el balón pueda arrancar de manera puntual en el Camp Nou.

Dónde ver el Barcelona vs Athletic en televisión y en vivo online

Uno de los medios de comunicación que compró una parte de los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país una parte del campeonato nacional fue Dazn. Este Barcelona – Athletic de la jornada 13 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Hay que recordar que este canal es de pago y habrá que pagar para poder ver todo lo que suceda en la Ciudad Condal, lo que significa que el encuentro del Camp Nou no se podría ver gratis por TV.

Además, todos los hinchas del conjunto catalán, del vasco y seguidores del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Athletic que corresponde a la jornada 13 de la Liga a través de la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también pondrá a disposición de sus clientes su página web para que todos aquellos puedan ver el choque del Camp Nou con un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este partidazo de la jornada 13 de la Liga que se juega en el Camp Nou. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Athletic desde una hora y media antes de que comience el choque. Cuando se escuche el pitido final publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en el feudo azulgrana.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Athletic

Todos los aficionados de ambos conjuntos que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming y en vivo online este partidazo de dos históricos del fútbol español de la jornada 13 de la Liga deben saber que podrán escucharla gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Camp Nou para contar todo lo que suceda minuto a minuto en este encuentro Barcelona – Athletic, que es de los más destacados del fin de semana.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Barcelona – Athletic

El Camp Nou, situado en el barrio de Les Corts, será el escenario dodne se enfrentarán el Barcelona y el Athletic Club correspondiente a la jornada 13 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1957, pero lleva dos años de reformas, por lo que este es el encuentro en el que los culés regresarán a su casa. Hay que recordar que todavía no está abierto del todo y sólo podrán acudir 45.401 hinchas a sus gradas.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado José María Sánchez Martínez para que imparta justicia en este Barcelona – Athletic de la jornada 13 de la Liga. Su compañero Daniel Jesús Trujillo Suárez estará al frente del VAR controlando todas las acciones polémicas que se produzcan para revisarlas y, si lo considera oportuno, avisar a su compañero para recomendarle que vaya a analizar la jugada en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Camp Nou.