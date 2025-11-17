Entradas para el Barcelona-Athletic Club en el Camp Nou: precios, cómo comprarlas y cuándo salen a la venta

El FC Barcelona ha anunciado que el partido de la jornada 13 ante el Athletic Club se disputará finalmente en el Spotify Camp Nou. El conjunto culé regresará a su estadio dos años y medio después de su último partido ante el RCD Mallorca, encuentro que venció por tres goles a cero. El aforo será de 45.401 espectadores al obtener la licencia de primera ocupación de la Fase 1B.

Hemos soñado con el regreso. Ahora lo vivimos.

Volvemos a casa. Volvemos al Spotify Camp Nou. 🏟️💙❤️ pic.twitter.com/2wQXnknQ8H — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 17, 2025

Esta noticia ha aumentado el interés de los aficionados del FC Barcelona por conseguir entradas para el encuentro, pero la disponibilidad todavía es limitada. La venta general no está habilitada y la compra para socios sin Pase Temporada 2025/2026, tampoco.

Cuándo comprar, dónde comprar y precio de las entradas para el Barça – Athletic Club

La venta de entradas se activará de forma escalonada:

Socios con Pase Temporada 2025/26 – deben haber confirmado asistencia mediante la APP o la web del Club hasta seis días antes del partido

– deben haber confirmado asistencia mediante la APP o la web del Club hasta seis días antes del partido Socios sin pase – Entradas a la venta con precios a partir de 199€ (con un 20% de descuento socios) hasta los 589€.

– Entradas a la venta con precios a partir de 199€ (con un 20% de descuento socios) hasta los 589€. Aficionados (público general) – la venta todavía no está disponible a fecha de hoy. Se abrirá el martes a las 16.00h.

– la venta todavía no está disponible a fecha de hoy. Se abrirá el martes a las 16.00h. Entradas VIP – ya está abierto, con precios de 750€ en la zona jugadores y 1.000€ en la zona presidencial.

Las entradas se entregarán entre 24 y 3 horas antes del inicio del encuentro.

Información sobre la reapertura del Camp Nou

Tras la aprobación de las licencias de ocupación de las fases 1A y 1B, las gradas que estarán disponibles para el partido ante el Athletic Club serán Tribuna, Gol Sur y toda la zona de Lateral. Con esta situación, el nuevo Spotify Camp Nou se estrenará con un aforo máximo de 45.401 espectadores.

Para jugadores y equipos, el estadio contará con un túnel de vestuarios completamente nuevo y vestuarios renovados tanto para el primer equipo como para los rivales. El club también ha reforzado todos los ámbitos de accesos, seguridad y evacuación, incorporando materiales nuevos como barandillas o rutas de salida más amplias.

Centrado en la operativa de los partidos, se ha modernizado el sistema de entrada con pórticos y un ticketing actualizado, pensado para que esté integrado con los eventos y con el tráfico propio de las obras que siguen en marcha. El Barcelona sigue trabajando en la Fase 1C con la mirada puesta en reabrir el Gol Nord en el futuro más cercano.

Vuelve la liga, ¿y la Champions?

El club ya está en contacto con la UEFA para tratar de disputar su próximo encuentro ante el Eintracht de Frankfurt en el Spotify Camp Nou. Este partido se celebra el 9 de diciembre y se espera que la organización acepte el cambio de estadio antes del final de la fase grupal de la competición.