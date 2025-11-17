Los diez ‘novatos’ que debutarán en el Camp Nou

El FC Barcelona por fin volverá al Camp Nou. Después de más de dos años de que cerrase sus puertas para su reforma, el conjunto azulgrana podrá volver a su estadio con muchas ganas de ver a algunos de sus jugadores que hasta ahora nunca habían tenido la oportunidad de jugar allí. Un dato demoledor en el que diez novatos podrán pisar el césped por primera vez en un partido oficial.

Primero les pusieron la miel en los labios cuando el pasado 7 de noviembre entrenaron a ‘puertas abiertas’ para sentir de primera mano el ambiente de estar en casa. Acostumbrados a Montjuic, lo cierto es que sorprende que dentro de la lista haya nombres de futbolistas que llevan un par de años en el primer equipo. Concretamente, hay cinco que se han formado en La Masía: Pau Cubarsí, Fermín López, Marc Bernal, Marc Casadó y Gerard Martín. Los otros tres apenas llevan meses en el Barça, como son Joan García, Roony Bardghji y Marcus Rashford; mientras que Dani Olmo y Wojciech Szczesny apenas están recorriendo su segunda campaña de azulgrana. Eso sin incluir a Hansi Flick y el hecho de que el inglés sí lo hizo, pero jugando con la camiseta del Manchester United en 2023 en la eliminatoria de Europa League.

Uno que sí tuvo la oportunidad de hacerlo fue Lamine Yamal como jugador del Barça, pero tan solo lo probó una vez y en su debut el 29 de abril de 2023 ante el Real Betis. En cambio, el resto de su generación se quedó sin la oportunidad de Xavi Hernández. Una larga espera en la que han ido creciendo en Montjuic hasta que por fin el anuncio se ha hecho oficial.

Una espera demasiado larga para volver al Camp Nou

El Barça volverá a disputar el próximo sábado un partido oficial en su estadio 2 años, 5 meses y 22 días después del duelo liguero contra el Mallorca disputado el 28 de mayo de 2023.

Mientras la remodelación del Spotify Camp Nou, que todavía no ha terminado, se llevaba a cabo, el primer equipo azulgrana ha disputado la mayoría de sus partidos en el Estadio Olímpico Lluís Companys, a excepción de dos encuentros contra el Getafe y el Valencia de la presente temporada que se jugaron en el Estadio Johan Cruyff.

Tras recibir el permiso para la reapertura del Camp Nou con unos 45.000 espectadores, el club continúa trabajando para obtener la licencia de la fase 1C, que le permitirá abrir el gol norte y aumentar la capacidad del estadio hasta los 62.000 espectadores. Está previsto que el estadio tenga una capacidad de unos 105.000 asientos una vez termine la construcción del tercer graderío. Un ambiente espectacular para unos jugadores que cuentan los días para vivir una sensación que no han vivido antes.