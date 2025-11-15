El Barcelona tiene nuevo patrocinador. El conjunto culé anunció la colaboración con su nuevo socio en lo que respecta a tecnología blockchain, una empresa de nueva creación, sin apenas actividad en redes sociales, puesto que sus primeras publicaciones se han dado hace horas, y que tiene su sede en Samoa, un paraíso fiscal en la Polinesia. Se trata de Zero-Knowledge Proof (ZKP), a la que el club presenta como empresa dedicada a «crear un nuevo estándar para los datos y la inteligencia artificial en el contexto deportivo a nivel global».

No ha trascendido más información respecto a este nuevo partner del club culé, salvo que la colaboración se extenderá hasta 2028. Pero sí que es sospechoso ver que es una empresa de nueva creación y que únicamente patrocina al Barcelona y a otro equipo, desconocido en Europa, puesto que se trata de los Dolphins de Brisbane (Australia), equipo de rugby que compite en la máxima categoría del país.

La empresa anuncia el lanzamiento de su actividad en la web para el próximo 27 de noviembre, aunque no especifica realmente en qué consistirá, más allá de que se dedican al blockchain, tecnología relacionada con las transacciones digitales. Su sede, además, se encuentra en Apia, la capital de Samoa, que aparece en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, es decir, que está considerado por la Unión Europea como un paraíso fiscal.

«Este nuevo patrocinio, en este caso en el ámbito más puntero de la tecnología, es una muestra más del liderazgo del FC Barcelona en el terreno comercial, consolidado como una de las marcas del ámbito deportivo que más interés genera globalmente para compañías de sectores muy diversos», señala el comunicado del club.

El club revelaba en un comunicado oficial el acuerdo cerrado con su nuevo patrocinador: «El FC Barcelona une fuerzas con Zero-Knowledge Proof (ZKP), una tecnología blockchain que prioriza la privacidad y que funciona con IA descentralizada. Gracias a este acuerdo, ZKP se convertirá, hasta 2028, en el Partner Oficial del Protocolo Criptográfico del FC Barcelona. La visión de ZKP pasa por conseguir que la identidad de la afición deportiva, los datos y la inteligencia se traten con confianza criptográfica, es decir, verificando la información mediante procesos matemáticos fiables».

«El acuerdo prevé la utilización por parte de ZKP de activos publicitarios digitales en los diferentes canales de comunicación del Club y la oferta de experiencias Barça a la afición del Club», afirma la entidad presidida por Laporta.