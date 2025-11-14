Así va el casting para sucesor a Lewandowski en el Barça: un fichaje y cuatro nombres

El futuro de la delantera del Barça parece estar lejos de Robert Lewandowski. Los casi 38 años que cumplirá el polaco este verano sumado a que está en su último año de contrato ponen a la cúpula blaugrana en una posición difícil, en la que se deben tomar decisiones. Las molestias y lesiones en Lewandowski han sido más frecuentes en los últimos tiempos, además de que su rendimiento, pese a que sigue haciendo goles, ha ido decreciendo. La dirección deportiva que dirige Deco lleva tiempo monitoreando a varios candidatos para suplirle, con un casting abierto y cuatro candidatos.

Lewandowski suma 12 partidos y siete goles hasta la fecha en este arranque de competición, se ha perdido tres encuentros de Liga y uno de Champions por lesión y todos sus tantos los ha logrado en el campeonato doméstico. Su rendimiento sigue siendo óptimo pero con su edad y la necesidad de seguir perfilando el futuro, el club valora seriamente qué acciones tomar con él.

El polaco acaba contrato este verano, en 2026, aunque en su contrato se contempla una opción de renovación por otro año más. Es precisamente esto lo que, en las altas esferas culés, se está valorando seriamente, si activar esa ampliación. El Barça quiere aprovecharse de Lewandowski, aprovechar esa vía abierta que tienen con él para ser pacientes y valorar todos los perfiles que tienen encima de la mesa: tanto su opción predilecta como las más económicas o sencillas.

El Barça no está cerrado a tirar otro año con Lewandowski, sobre todo teniendo en cuenta el buen nivel que ha ido mostrando Ferran Torres como sustituto de éste cuando no ha estado. Pero monitorean a cuatro jugadores, cuatro perfiles, unos más contrastados que otros, unos más económicos que otros, pero todos con un rol de delantero claro, un perfil que funcione en Can Barça.

El jugador que aparece como deseo prioritario del Barça no es otro que Julián Álvarez. El delantero argentino está dando un nivel altísimo en el Atlético de Madrid, líder del cuadro colchonero y que encaja en todos los requisitos que busca el club blaugrana. ‘La Araña’ suma nueve goles y cuatro asistencias en 15 partidos este curso, cifras más que loables para un delantero móvil como es él, con muchos recursos. No ofrece el mismo rol que Lewandowski y su valor de mercado y contrato hasta 2030 dificulta cualquier movimiento.

Harry Kane es el perfil más parecido a Lewandowski, de hecho fue el relevo de éste en el Bayern de Múnich, club en el que finaliza contrato en 2027. El próximo verano el inglés afrontará su último año de contrato y, de no cerrar una renovación, el club bávaro podría buscar una salida para hacer caja por él. Su rendimiento está fuera de cualquier duda.

Características parecidas ofrece Serhou Guirassy, actualmente en el Borussia Dortmund y con un valor de mercado más asequible pese a su indudable registro goleador. Tiene 29 años y su contrato expira en 2028. Su exhibición ante los culés en la pasada Champions League gustó a la dirección deportiva, sobre todo porque acabó la historia con final feliz para los culés.

El jugador con menos recorrido y palmarés es Etta Eyong. A sus 22 años, el Barça ya tocó a su puerta el pasado verano, se trata de la operación más económica y a la vez la que más dudas genera. Los porcentajes entre Villarreal y Levante hacen complejo su fichaje, pero en el club blaugrana no hay dudas de que gustan sus características.