Alineación del Barcelona contra el Athletic: Joan García y Lamine saldrán de inicio

La alineación del Barcelona tendrá la gran novedad del regreso de Joan García a la portería azulgrana en la vuelta del equipo al Camp Nou para la jornada 13 de la Liga contra el Athletic Club de Bilbao. Dos meses después, el portero catalán ya está totalmente recuperado de su lesión y será titular. También saldrá de inicio Lamine Yamal y Raphinha, también recuperado, esperará su turno en el banquillo.

La defensa del Barcelona para este sábado será la titular para Hansi Flick. Sin sorpresas y sin bajas. La alineación del Barça continúa con los laterales, en los que formarán Koundé, en el derecho, y Alejandro Balde, en el izquierdo. La pareja de centrales estará formada por Eric García y Cubarsí.

En el centro del campo del Barcelona, es baja por sanción De Jong y por lesión un Pedri que todavía no ha podido recuperarse. El que sí lo ha hecho es Casadó, que será titular en la alineación junto a Fermín López y Dani Olmo. Este último más adelantado.

Y en la delantera del Barcelona, Raphinha ha vuelto al equipo, pero esperará su turno en el banquillo. Rashford también es baja, pero Lamine Yamal está al 100% y será titular. El frente ofensivo lo completarán Ferran Torres y Lewandowski.

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Athletic Club de Bilbao este sábado en la jornada 13 de la Liga con el regreso del club azulgrana al Camp Nou: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, Fermín, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres y Lewandowski.