Con ruedas y un diseño tan elegante como discreto, este carrito arrasa en IKEA con un descuento de 15 € disponible solo por tiempo limitado.

Así es el carrito que cabe en cualquier rincón, te ayuda a poner orden y cuesta menos de 30 €
Carrito Raskog Ikea

Tu despacho se está volviendo un caos, pero no tienes espacio para añadir estanterías o muebles con los que organizar mejor las cosas. Lo mejor es optar por algo móvil y compacto como el Carrito Raskog. Esta solución de almacenamiento, que IKEA tiene rebajada ahora mismo a 29 €, es de lo más practica ya que viene con ruedas, es versátil, trae tres compartimentos y uno con tapa y te permite ordenar a la vez que hace accesible todo lo que guardas en ella.

Un carrito ideal para espacios reducidos gracias a su compacto tamaño, pero también para quienes valoran el estilo y el orden. Si es tu caso, no te vas a poder resistir a sus encantos.

Por qué lo recomendamos

  • Se puede mover fácilmente con sus cuatro ruedas.
  • La parte superior sirve como mesita gracias a la tapa que tiene.
  • Soporta hasta 18 kg en total.
  • Las baldas de malla evitan el polvo y facilitan la limpieza.

Comprar en IKEA por (44,99 €) 29,99 €

Carrito Raskog

Carrito Raskog

La razón por la que más destaca el Carrito Raskog es su diseño, porque precisamente lo hace muy versátil. Muchos carritos se limitan a una sola función, pero este se adapta perfectamente a cualquier lugar donde lo pongas en casa: en la cocina, para utensilios, especias o incluso pequeños electrodomésticos; en el baño, para toallas, papel higiénico u otros productos. Vale para todo, y sus baldas perforadas te permiten ver fácilmente lo que hay en ellas a la vez que te gacilitan su limpieza. Además, al tener una estructura metálica, garantiza robustez, resistencia y una larga vida útil. Lo usarás durante muchísimos años.

Si necesitas poner orden a cualquier habitación de casa, es una compra perfecta. Ocupa poco espacio con unas medidas de 35 x 45 x 77 centímetros, es ligero y muy manejable.

Esto opinan quienes lo tienen

Los usuarios están contentísimos con este carrito por su capacidad y lo fácil de mover que es gracias a sus ruedas. Puedes leer las siguientes reseñas del Carrito Raskog para ver exactamente cuál es la opinión general de sus compradores:

  • «El carrito tiene una buena capacidad de almacenaje; yo lo uso en la cocina, como mini-depensa. Además el diseño y el color son muy bonitos.»
  • «Es robusto y manejable a la vez. Muy práctico y versátil. Encaja en cualquier estancia aportando un extra de almacenaje.»
  • «Es un carrito muy práctico, resistente, fácil de montar y con un color muy bonito»

Comprar en IKEA por (44,99 €) 29,99 €

 

IKEA te permite comprarlo ya y recibirlo rápidamente en el domicilio indicado, además de la opción Click & Collect para recogerlo en tienda o en cualquier punto de recogida. ¡Tú eliges!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping

