El Betis manda en Sevilla en otro derbi con lío. El cuadro verdiblanco volvió a demostrar que a día de hoy es muy superior al sevillista. Sin Isco y sin Antony. Dio igual. Los graves errores en defensa condenaron al equipo de Almeyda en un derbi que se llevó el Betis con dos goles de Pablo Fornals y Altimira. El partido se interrumpió en el 87 por lanzamiento de botellas. Munuera Montero mandó a todo el mundo a vestuarios durante unos 15 minutos y la imagen de la Liga quedó manchada una vez más.

El ambiente fue tremendo en el Ramón Sánchez Pizjuán en uno de los mejores derbis que tiene nuestro fútbol. Pasional. La afición sevillista recibió a lo suyos con un precioso homenaje y los dos equipos se prepararon para la gran batalla.

Almeyda apostó por Alfon en banda y dejó a Agoumé en el banquillo. Azpilicueta regresó también al centro de la zaga. Las bajas de Vargas, Suazo, Isco y Antony marcaron el partido en ambas plantillas. Le restaron mucho nivel a los dos conjuntos. Pellegrini apostó por Pablo García en banda y Fornals como jefe de la manija bética.

La primera mitad fue una toma de contacto. Los dos equipos se mostraron con miedo a arriesgar de más y a fallar en salida de pelota. Con esa premisa, no pasó mucho. Más bien nada en los primeros 45 minutos de partido. La más clara para el Sevilla llegó con un disparo de Sow desde la frontal que se marchó muy alto. Sin peligro apenas. El Sevilla estaba mostrando muy poca dinamita arriba.

La más clara, y único disparo a portería de la primera parte, del Betis llegó en el minuto 37. Fue el primer fallo que cometió el Sevilla en defensa y Abde lo aprovechó cazando la pelota a la altura del centro del campo y encarando portería. Su disparo lo despejó con una gran parada Vlachodimos.

Muy poco fútbol dejaron Sevilla y Betis en la primera parte. Un derbi de muy poco nivel que esperaba con ansias una segunda mitad más entretenida. Almeyda hizo un cambio tras el descanso metiendo a Kike Salas por Marcao y el cuadro sevillista empezó algo más animado con un disparo lejano de Alfon a las manos de Valles.

Fornals golpea primero tras un regalo

Golpeó primero Pablo Fornals y golpeó primero el Betis en el derbi. Pero el 0-1 llegó con un regalo tremendo del Sevilla. Se confirmaba que el gran miedo de ambos equipos era el fallo. Y llegó en el minuto 54. Mendy la lio conduciendo la pelota hacia su área y luego se durmió. Fornals le comió la tostada, se metió en el área, regateó al propio Mendy otra vez y sentó a un Azpilicueta que parecía que llegaba sin fuerzas. Un golazo lleno de calidad que llegaba tras un error defensivo muy grosero.

El Betis se animó y pocos minutos después tuvo un gran disparo a portería Pablo García. El derbi se había abierto de manera definitiva. Era otro encuentro. El Sevilla estaba obligado a arriesgar.

Almeyda reaccionó en el 61 con un doble cambio sacando a Alexis Sánchez y a Isaac Romero. Se iban Alfon y Mendy. Dos cambios ofensivos para arriesgar en busca del empate. Y tuvo el empate un minuto después. Perdonó Akor ante un Álvaro Valles que hizo una parada prodigiosa. Remate a bocajarro del delantero sevillista y parada salvadora. Pellegrini metió a Altimira. El partido estaba en las contras del Betis. Lo intentaba con corazón el Sevilla, pero era un quiero y no puedo. Y al contragolpe el cuadro verdiblanco podía matar el partido.

Altimira sentencia el derbi

Y lo mató el Betis marcando el 0-2 en el minuto 69. Pablo Fornals sacó una falta lateral, la defensa sevillista despejó y el cuero le cayó a Altimira totalmente solo en el segundo palo. Estaba libre de marca. Tuvo tiempo para pensar y le pegó con todo a la escuadra. Le salió de lujo el cambio a Pellegrini. El derbi quedaba sentenciado.

La recta final de partido era una tortura para el Sevilla. No era capaz de crear peligro, por mucho que lo intentaba, y el Betis a la contra buscaba hacer más daño en la casa del eterno rival.

El partido del Sevilla iba de mal a peor. Terminó con un jugador menos tras ser expulsado Isaac Romero por una acción rigurosa en el minuto 84. El partido, ya de antes, estaba sentenciado. Y en el 87 se montó el lío en el derbi. Cayeron varias botellas al área verdiblanca y Munuera Montero paró el partido. Mandó a todos los jugadores a vestuarios y la imagen de la Liga quedó manchada. El partidos se reanudó para jugar un descuento sin nada en juego. El Betis se llevó un derbi larguísimo que duró más de dos horas.