Historia del arbitraje español: un colegiado andaluz pitará el derbi entre Sevilla y Betis

José Luis Munuera Montero será el árbitro encargado de impartir justicia en El Gran Derbi de este domingo entre Sevilla y Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán. Será la primera vez en la historia del arbitraje español que un colegiado andaluz pite este gran derbi de nuestro fútbol. Se rompe así la territorialidad en la Liga por primera vez.

Una decisión del Comité Técnico de Árbitros, presidido por Fran Soto, que marca un antes y un después en el fútbol español de cara a que los colegiados de una región puedan arbitrar duelos entre equipos de esa misma Comunidad Autónoma en Primera División. Sin duda este derbi entre Sevilla y Betis será histórico pase lo que pase sobre el césped.

Sevilla y Betis ya calientan el derbi

Miles de aficionados del Sevilla y el Betis se han dado cita este sábado en los respectivos entrenamientos de sus equipos en el Ramón Sánchez Pizjuán y en La Cartuja para calentar motores y alentar a sus futbolistas en la previa del derbi de este domingo en el estadio sevillista.

La mañana del sábado, fría aunque soleada, ha invitado a que, con el prolegómeno de los himnos de ambos equipos, se den cita en los estadios sevillanos los más cafeteros para animar a las plantillas entrenadas por el argentino Matías Almeyda y el chileno Manuel Pellegrini.

Miles de sevillistas han seguido con banderas y bufandas las evoluciones del equipo de Almeyda desde el mediodía de este sábado en el Sánchez Pizjuán y, los que se han arredrado por el frío, lo han seguido a través de la televisión del club, que ha retransmitido en directo el entrenamiento.

Idéntico ambiente se ha respirado en el otro bando de la ciudad, el bético, que se ha dado cita en el estadio de La Cartuja desde media hora antes para animar al equipo de Manuel Pellegrini, jaleado con cánticos desde las gradas del coliseo bético después de que el chileno renovase su contrato con la entidad hasta 2027.

Diez mil béticos, según fuentes del club, son los que se han dado cita en La Cartuja en la víspera del duelo de máxima rivalidad que se jugará este domingo en el Sánchez Pizjuán.