Ultras de Sevilla y Betis se enzarzan en una batalla campal antes del derbi

Sevilla se prepara para el gran derbi de este domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán. En la antesala del partido los sevillanos han sido testigos de una auténtica batalla campal entre ultras de Sevilla y Betis. Biris Norte y Supporters Gol Sur protagonizaron en la madrugada del viernes al sábado una pelea multitudinaria que provocó grandes altercados en las calles de la capital andaluza.

Ambos grupos radicales ya tuvieron una pelea el pasado lunes en los aledaños del barrió de Nervión. Al día siguiente, los alrededores de La Cartuja amanecieron con pintadas de los Biris Norte (Sevilla) contra Supporters Gol Sur (Betis). En la madrugada de este viernes, los ultras de los dos equipos sevillanos se volvieron a enzarzar en una auténtica batalla campal cerca del estadio Sánchez Pizjuán, escenario del primer derbi de la temporada.

En los vídeos publicados en redes sociales se pueden ver lanzamientos de bengalas y fuegos artificiales. Esta reyerta entre los sectores más radicales de ambos equipos obligó a las fuerzas de seguridad a tener que intervenir. Por el momento, se desconocen más datos de lo sucedido más allá de las imágenes difundidas a través de las redes sociales.

Es la segunda pelea entre ultras en apenas cinco días. El lunes tuvo lugar el primer encontronazo entre los dos grupos radicales y acto seguido los aledaños de La Cartuja amanecieron con pintadas. En la penúltima noche antes del gran derbi sevillano, los dos sectores ultras de Sevilla y Betis volvieron a reunirse cerca del escenario del partido para seguir calentando un encuentro que ha sido declarado de alto riesgo.

396 efectivos de la Policía Nacional velarán por la seguridad de este derbi sevillano. Pero no estarán solos, ya que en el dispositivo organizado también contarán con la participación de la Policía Local de Sevilla, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y el Servicio de Emergencias 061. Todos ellos intentarán evitar que se desate el caos en uno de los derbis más calientes de la Liga.