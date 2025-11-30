Munuera Montero detiene el derbi entre Sevilla y Betis por lanzamiento de botellas

Munuera Montero detuvo el derbi entre Sevilla y Betis en el Sánchez Pizjuán en el minuto 88 de partido por lanzamiento de varias botellas desde la grada de Gol Norte sobre el área verdiblanca. El ambiente estaba muy caliente con el resultado de 0-2 a favor de los de Pellegrini. El colegiado andaluz no se lo pensó. Paró el partido, los jugadores no le hicieron el caso, y como la grada no se calmaba, obligó a todos a que se marcharan a los vestuarios.

Fue bochornoso todo lo que pasó en el tramo final del derbi sevillano. El partido estaba sentenciado, ganaba 0-2 el Betis con goles de Fornals y Altimira. La grada estaba caliente y empezaron a llover algunos objetos desde la grada. Munuera se acercó al delegado avisó de que si volví a ocurrir pararía el partido.

Y el que avisa no es traidor. Volvió a ocurrir. Un par de botellas de agua más cayeron sobre el área del Betis y Munuera Montero paró el partido. El árbitro andaluz llamó a ambos entrenadores y les comunicó la decisión. El partido se detenía y obligó a todos a irse a vestuarios.

Pero quedaban solamente dos minutos para el final y el partido estaba sentenciado. Los dos equipos querían terminar. Por ello, los jugadores de Sevilla y Betis no le estaban haciendo caso a Munuera. No se querían ir del campo. Dada la situación, Munuera decidió parar el partido y se fue él solo a vestuarios.

La situación era surrealista. Los colegiados ya estaban en vestuarios y los jugadores seguían en el césped. Se avisó por megafonía que los lanzamientos tenían que parar y minutos después ambos equipos se fueron a vestuarios. La imagen de la Liga quedaba manchada. La grada, sin jugadores sobre el césped, se empezó a vaciar.

Minutos después, el derbi sevillano se reanudó. Lo ganó el Betis en otro derbi con lío. Un partido pasional en el que siempre pasa algo y esta vez le tocó a Munuera Montero capear con el temporal.