Abde y Antony dan la victoria al Betis en Europa League ante el Olympique de Lyon

El Betis se ha impuesto la noche de este jueves al Olympique de Lyon en La Cartuja en el encuentro de la cuarta jornada de la fase liga de la Europa League. Dos goles en la primera parte de Abde y de Antony sirvieron para dar la segunda victoria en Europa a los verdiblancos, que aún no han conocido la derrota en la competición, aunque siguen fuera de los ocho primeros.

El conjunto francés llegaba a Sevilla con un pleno de victorias en Europa League. Sin embargo, el Lyon no consiguió definir en ninguno de sus acercamientos al área de Álvaro Valles y a la media hora de encuentro Abde puso a los de Pellegrini por delante en el marcador.

Poco antes del primer gol, un disparo del marroquí desde la banda izquierda puso en aprietos al portero del Lyon y envió el balón al córner. El propio Abde convirtió en gol el saque de esquina botado por Lo Celso. Y al poco tiempo apareció Antony con un tiro muy cruzado para amenazar al conjunto galo, que se marchó demasiado cruzado.

El jugador brasileño volvió a intentarlo, y cinco minutos después del primer tanto ponía el segundo gol de los béticos en el marcador anotando de vaselina tras una mala salida del portero del Lyon.

Después del descanso, Khalis Merah asustó a la afición verdiblanca con un disparo desde la frontal del área y que salió desviado, por poco, junto al palo más alejado. Tampoco obtuvo premio el Lyon cuando transcurrida la hora de partido Álvaro Valles frenó un potente disparo de Mathys de Carvalho. Diez minutos más tarde probó suerte Ainsley Maitland-Niles, pero su remate se marchó por encima del larguero, como igualmente falló Ruben Kluivert otro disparo poco después. Para colmo, Kluivert estuvo cerca de cometer un penalti.

El equipo arbitral no estimó punible ese golpe de Kluivert a Fornals, pero el buen ambiente no bajó en La Cartuja por ver a los suyos amarrar finalmente el triunfo y colocarse ahora con ocho puntos en la tabla de la fase Liga de la Europa League. El Lyon se marchó de vacío y con los mismos nueve puntos con los que llegó a Sevilla.