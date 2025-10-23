El Betis se salva ante el Genk del drama en Europa League

El Real Betis ha firmado este jueves un soso 0-0 en su visita al KRC Genk durante la jornada 3 de la fase de liga en la Europa League, tras un partido donde los béticos han ido de más a menos y han sufrido para cosechar su segundo empate del curso continental.

En el Cegeka Arena, el primer cuarto de hora transcurrió sin noticias y los verdiblancos tuvieron entonces su primera ocasión con un disparo de Antony que se fue alto. El dominio se alternó y, sobrepasada la media hora, el Betis cuajó un ataque entre Riquelme y Lo Celso que no pudo culminar Bakambu en el interior del área rival.

Desde los últimos compases de la primera mitad, el equipo belga se fue adueñando de la posesión y la dinámica siguió tras el descanso, pues los pupilos de Pellegrini se replegaron y apenas inquietaron en tareas ofensivas. En el tramo final del partido, Hyeon-gyu Oh encontró hueco a la espalda de la zaga visitantes y dio un sustazo, aunque sin consecuencias.

Habiéndose ido en carrera del marcaje de los centrales, el delantero surcoreano se plantó en el área de Valles, pero su derechazo raso y cruzado se topó con la madera. Sin marcar en su mejor oportunidad, el Genk cerró el partido con el marcador del inicio y suma cuatro puntos en mitad de la tabla; un poco más arriba, el Betis tiene cinco puntos.