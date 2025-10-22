Ángel Haro apoya a Tebas en el fallido partido de Miami pero se niega a hacer el papel del Villarreal

Ángel Haro, presidente del Real Betis, ha defendido la idea de la Liga de Tebas de jugar un partido en Miami después de que Relevent cancelara el Villarreal-Barcelona. El máximo mandatario del conjunto verdiblanco dijo que el duelo en Miami «no es adulterar la competición», pero a su vez reconoce que no haría el papel del Villarreal porque «en un partido de local me cuesta ver al Betis fuera de su estadio».

Es decir, Haro defiende la idea de Tebas, pero si es un partido en el Benito Villamarín –ahora La Cartuja– el que se llevan a Miami ya no le parece tan bien. Para clubes como el Betis o el Villarreal, la visita de Barcelona y Real Madrid a su estadio es muy importante tanto a nivel deportivo como económico, por la taquilla que hacen en esos partidos. Los aficionados están deseando ver a su equipo competir contra los mejores de la Liga. De ahí que el presidente no se muestre tan partidario de ceder un partido en el Villamarín contra el Barça para llevarlo a Miami.

Preguntado si creía que se adulteraba la competición jugando un partido de la Liga lejos de nuestras fronteras, el presidente del Betis dijo que «no, yo creo que eso son términos gruesos, que también hay que tener cuidado», antes de lanzar un capote a Tebas y defender su idea: «Lo que la Liga buscaba era algo bueno, en el sentido de proyectar la marca. Otra cosa es que se haya podido explicar mejor o peor o que no haya gustado a distintas entidades, pero yo creo que esto no es adulterar la competición. Hay que abrirse a nuevas iniciativas. Estamos queriendo competir cada vez más con la Premier y, por tanto, hay que ser imaginativos».

🚨ÁNGEL HARO, presidente del Betis, cree que el PARTIDO en MIAMI NO ADULTERABA la COMPETICIÓN: 👉“LaLiga buscaba algo bueno”. ➡️“Si se nos planteara lo hablaríamos, pero en un partido de local me cuesta ver al Betis fuera de su estadio». 📹@GonzaloTortosa pic.twitter.com/b2SxE0cSJB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 22, 2025

No obstante, Ángel Haro, reconoce que le costaría ver al Betis en el papel del Villarreal, jugando un partido de local fuera de su estadio, que ahora es La Cartuja hasta que terminen las obras para el derribo y la construcción de la nueva grada de Preferencia: «Es algo que si en algún momento se planteara lo hablaríamos abiertamente. Pero en un partido de local me cuesta ver al Betis fuera de su estadio».

Esto ha sido un mazazo para el presidente de la Liga, Javier Tebas, y aunque algunos lo defienden, suponía una adulteración de la competición. Así lo veían los propios jugadores de los 20 equipos de Primera División, que hicieron un parón de 15 segundos al inicio de los partidos de la jornada 9 en señal de protesta por el encuentro en Miami. Finalmente, ante la incertidumbre generada en España en las últimas semanas, Relevent, empresa organizadora del partido, decidió cancelarlo.