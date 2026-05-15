Bélgica da su lista para el Mundial: Courtois como líder y con el español Matías Fernández-Pardo

Bélgica ha dado su lista definitiva para el Mundial 2026 y, como era de esperar, en ella está Thibaut Courtois, mejor portero del mundo, que será la gran figura del país europeo en este torneo. Rudi García, técnico de Bélgica que se estrena con esta selección en un gran torneo, cuenta también con clásicos como Kevin de Bruyne o Romelu Lukaku, pero la gran novedad es la de Matías Fernández-Pardo, futbolista español (también tiene la nacionalidad italiana) que se crió en Bruselas.

Este jugador, que milita en el Lille y tiene 21 años, dio el paso esta semana de decantarse por Bélgica tras «reflexionar largamente estos últimos meses sobre su futuro internacional». Hasta ahora, Fernández-Pardo había dicho que jugaría siempre con España, «a la que lleva en el corazón», pero una vez que ha visto que Luis de la Fuente no le llamaba para la absoluta, elige a Bélgica.

Así, Rudi García ha dado la lista definitiva de 26 futbolistas convocados para el Mundial por Bélgica, que se medirá a Egipto, Irán y Nueva Zelanda en la primera fase del torneo. Como era evidente, su gran figura es Thibaut Courtois, que llegará listo después de su lesión, mejor portero del mundo que no tiene competencia en Bélgica, a la que no fue en algún momento por desacuerdos con el anterior seleccionador.

En la lista de Bélgica para el Mundial figuran futbolistas clásicos como Witsel, Meunier, De Bruyne, Lukebakio o Lukaku, además de jugadores en gran momento como Trossard o Doku. Sobre el español Matías Martínez-Pardo, el entrenador belga ha explicado que «juega y juega a menudo, que marca y que tiene confianza» y que «tiene mucho progreso que hacer porque es joven, pero es un devorador de espacio».

«He buscado equilibrio entre la experiencia y la juventud, también a nivel de puestos, poder doblar todos los puestos, que es una evidencia, pero también tener una tercera opción en cada puesto, jugadores que permiten cambiar el sistema de juego dentro de un partido», ha afirmado Rudi García al dar a conocer la lista.

Lista de convocados de Bélgica para el Mundial