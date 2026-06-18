El Mundial avisa a las grandes selecciones

El Mundial 2026 ha completado su primera jornada y se ha sacado una conclusión clara: confiarse sale muy caro. En una Copa del Mundo con 48 selecciones, algo nunca antes visto en la historia, la diferencia de nivel entre unas y otras es abismal… o eso pensaron muchos. Varias favoritas han tropezado en su debut y no es casualidad cuando repiten el mismo patrón. A las puertas de la segunda jornada, el Mundial ya ha lanzado su primer gran aviso a España y al resto de aspirantes al título.

Brasil y Holanda recibieron la primera bofetada

Todas ya saben en sus propias carnes que el margen de error es mínimo y que todo rival va a plantar cara hasta el final. El primero en estamparse fue Brasil. Aunque lo hizo empatando contra un Marruecos que viene de ganar la Copa África y ser una de las cuatro semifinalistas de Qatar en 2022, las expectativas de la pentacampeona del mundo han sufrido consecuencias. Solo un gol de Vinicius evitó la derrota para evitar una catástrofe mayor. Escocia posteriormente venció a Haití y hace que la canarinha se vea obligada a ganar sí o sí los dos partidos restantes.

«Tenemos que mejorar. No se gana el Mundial el primer día. El equipo estaba algo nervioso; perdimos muchos balones, muchos duelos. La primera parte no fue buena. Mejoró en la segunda parte; es un partido difícil porque Marruecos era un buen equipo. Ahora debemos concentrarnos en el próximo partido. No estoy satisfecho. Debemos trabajar para mejorar», confesó Carlo Ancelotti después del partido. A eso hay que sumarle la creciente tensión con Endrick después de no haber tenido minutos. A pesar de tener una delantera de ensueño, Brasil pecó de sobrestimar a la selección más potente de África.

El mismo día también se iba a llevar el palo Holanda. Fue remontado dos veces en el mismo partido ante Japón. Cuando golpeaban en ataque, sufrían en defensa a pesar de dominar la posesión y el control del juego. Se dejaron llevar cuando el partido se sometía a alta intensidad. Suecia goleó a Túnez y eso complica mucho que los de Ronald Koeman terminen primeras de grupo. «A veces, creemos que podemos ganar con facilidad a cualquiera, pero Japón tiene un gran equipo y lo demostró sobre el terreno de juego», confesó el seleccionador holandés.

España y Uruguay pecaron de inocentes

Mirando a España, su caso fue uno de los que generó mayor conmoción por la diferencia de nivel con Cabo Verde. La vigente campeona de la Eurocopa no pudo ganar a la número 64 del ranking FIFA. Dominó el balón, las ocasiones, el ataque… pero sin marcar un gol. Es cierto que Luis de la Fuente dejó en el banquillo a Lamine Yamal, Nico Williams, Mikel Merino y Dani Olmo, pero en la artillería había pólvora para ganar el partido.

A pesar de que tuvo críticas sobre decisiones técnicas, para Luis de la Fuente se trató de algo fortuito que no refleja lo trabajado: «Se soluciona insistiendo en la misma idea, seguir mejorando con más finura, pero bueno… Son estos partidos que, como bien ha explicado Rodri, generan mucho, pero sin la frescura que hay que tener en estos partidos. Hemos generado llegadas, ha faltado algo de circulación para generar más, pero cuando no quiere entrar el balón, no quiere entrar. Ha habido remates, ocasiones y ganas de solucionar el partido por la vía rápida, sabemos que esto es muy difícil y sabemos que aquí cuesta muchísimo ganar», explicó en rueda de prensa.

Por suerte, España se topó con la fortuna de que su empate no tuvo consecuencias graves en la clasificación, puesto que Uruguay tampoco pudo con Arabia Saudí. Araujo evitó el batacazo y poner el empate máximo en el Grupo H.

Portugal y Croacia encienden las alarmas

En el último día, Portugal empató ante el Congo a pesar de que lo tenía todo a favor. Aunque Joao Neves adelantó al equipo luso, los africanos lograron el empate al borde del descanso y supieron aguantar el resultado. La selección de Cristiano Ronaldo sucumbía ante la desesperación del resultado y no supo manejar la presión. Incluso se topó con varios sustos que pudieron acabar en desastre.

Colombia no falló ante Uzbekistán y eso genera una seria preocupación, ya que Portugal no puede permitirse más pinchazos si no quiere terminar segundo. Algo que podría traer en consecuencia un cruce en octavos con selecciones potentes como España, entre muchas otras combinaciones.

Mismo guion para Croacia. Perdió el duelo directo para ser el líder de su grupo con Inglaterra. Un partido donde hubo seis goles, pero los de Luka Modric acabaron perdiendo ante los de Tuchel y su dinamita en ataque. Ghana venció en el descuento a Panamá y los croatas necesitan una remontada si quieren avanzar de ronda, como mínimo, siendo una de las mejores terceras.

A partir de este jueves arranca la segunda jornada, donde muchas selecciones se podrían clasificar matemáticamente para la siguiente ronda y otras necesitan sacar la calculadora para ver qué necesitan para tener un camino más cómodo. Lo que está claro es que la bala de tener un desliz ya la han gastado algunos países, y eso podría desembocar en duelos extremos antes de tiempo.