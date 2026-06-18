España pasa página: «Estuvimos mal, pero hay que ser positivos»

España ya ha dejado atrás el empate frente a Cabo Verde. O al menos eso intentan en el seno de la Selección. El debut mundialista estuvo muy lejos de lo esperado. El combinado nacional firmó uno de sus peores partidos de la era Luis de la Fuente, dejó escapar dos puntos ante el rival, a priori, más débil del grupo y se complicó un camino que parecía despejado. Sin embargo, en Chattanooga no hay sensación de alarma. Ni en el cuerpo técnico ni en el vestuario.

La expedición española disfrutó este miércoles de una jornada de descanso después de varios días de máxima intensidad. Un respiro necesario para despejar la mente antes de afrontar un encuentro que ahora es más importante. Porque el duelo frente a Arabia Saudí del próximo domingo en Atlanta se ha convertido en una cita clave para el futuro de España en este Mundial. Todo lo que no sea ganar, activará definitivamente las alarmas.

Pese a las críticas recibidas tras el 0-0 ante Cabo Verde, el ambiente dentro del grupo sigue siendo positivo. Los jugadores son conscientes de que el nivel mostrado estuvo muy por debajo de lo esperado, pero también tienen claro que un mal partido no borra todo lo construido durante los últimos años.

La sensación que transmiten desde el entorno de la Selección es de tranquilidad. No existe preocupación excesiva ni nerviosismo dentro del vestuario. Sí autocrítica. Sí análisis. Sí conversaciones para corregir errores. Pero también convencimiento absoluto de que el equipo reaccionará.

La realidad es que España sigue siendo la misma Selección que aterrizó en Estados Unidos con una racha de 30 partidos sin perder y con la etiqueta de favorita para levantar el título el próximo 19 de julio en Nueva Jersey. Un mal día no ha cambiado esa percepción dentro de la concentración.

Recuperar la mente

Además, el grupo ha encontrado un apoyo importante en las últimas horas. La mayoría de las familias de los internacionales ya se encuentran en Chattanooga y eso ha servido para rebajar la tensión acumulada tras el debut. Muchos jugadores han aprovechado el día libre para desconectar, pasear por la ciudad, compartir tiempo con los suyos y recargar energías antes de volver al trabajo.

Ahora toda la atención está puesta en Arabia Saudí. Luis de la Fuente recuperará a una versión mucho más cercana a su once de gala y todo apunta a que Lamine Yamal será titular. España sabe que ya no tiene margen para volver a fallar. Pero también está convencida de que el tropiezo ante Cabo Verde será sólo una piedra en el camino hacia un objetivo mucho mayor: conquistar la segunda estrella.