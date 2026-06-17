España vive el Mundial desde la normalidad. Puede parecer una frase sencilla, pero en el fútbol de élite actual se ha convertido casi en una rareza. No hay extravagancias, no hay barreras innecesarias ni una sensación permanente de aislamiento. La selección española ha construido una forma de funcionar que contrasta con la de muchas de las grandes potencias del fútbol mundial. Y lo hace empezando por arriba.

Luis de la Fuente es el mejor reflejo de esa manera de entender el fútbol. Cercano, accesible y alejado de cualquier pose. Su forma de liderar ha impregnado a todo el grupo. Los jugadores son exactamente igual. Naturales. Cercanos. Normales. Lo más llamativo de la rutina diaria en Chattanooga no son las grandes excentricidades ni los lujos imposibles de imaginar. Quizá lo más curioso sea ver a Marcos Llorente y algunos de sus compañeros recibir cada mañana los primeros rayos de sol en la azotea del hotel de concentración.

Porque España sigue siendo la misma independientemente de lo que ocurra sobre el césped. Da igual ganar que empatar. Da igual venir de firmar un brillante partido o de protagonizar un inesperado tropiezo como el del debut frente a Cabo Verde. La rutina no cambia. El comportamiento tampoco.

La Baylor School, cuartel general de la Selección durante el Mundial, es el mejor ejemplo. Mientras muchas selecciones convierten sus concentraciones en auténticos búnkeres, España apuesta por la apertura. Los periodistas pueden trabajar. Parece algo básico, pero no siempre ocurre. La Federación Española pone todos los medios a disposición de la prensa y facilita el acceso al día a día del equipo.

Los entrenamientos permanecen abiertos durante los primeros 15 minutos prácticamente todos los días. Sólo se cierra una sesión antes de los partidos para que Luis de la Fuente pueda trabajar aspectos tácticos con mayor tranquilidad. El resto del tiempo reina la normalidad.

También resulta especialmente llamativo que siempre haya un protagonista disponible para atender a los medios. Da igual el resultado del día anterior. Siempre hay declaraciones, explicaciones y sensaciones de alguno de los internacionales. Por si fuera poco, España es una de las pocas selecciones del Mundial, posiblemente la única, que facilita entrevistas personalizadas a los medios desplazados antes de cada encuentro.

Gran parte de ese trabajo corresponde al equipo de comunicación formado por Ladis García, Diego Miguel Fernández, Paloma Antoranz -única que sabe lo que es ganar un Mundial- y el resto de profesionales que trabajan para acercar a los protagonistas al aficionado. Porque el periodista no deja de ser el puente entre el jugador y quien sigue a la selección desde casa.

Louzán disfruta de la normalidad

La normalidad también se traslada a los despachos. Rafael Louzán, presidente de la Federación, es uno más cuando está en Chattanooga. Con su chándal y su gorra, conversa con naturalidad con los periodistas presentes en la Baylor School. Lejos de las excentricidades de otras épocas, el dirigente gallego apuesta por la cercanía.

Sin ir más lejos, durante la inauguración de la Casa de España en Atlanta atendió a todos los medios presentes acompañado de Marisa González y Nuria Bravo. Un gesto sencillo, pero cada vez menos habitual en el fútbol moderno.

En definitiva, España se ha convertido en un oasis de tranquilidad y normalidad en medio de un deporte que, en demasiadas ocasiones, parece empeñado en alejarse de la prensa y, sobre todo, de los aficionados.