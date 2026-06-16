España recibe el toque de atención recibido

España amaneció este martes en Chattanooga con una sensación muy diferente a la que había acompañado al grupo durante toda la concentración en Estados Unidos. El empate frente a Cabo Verde en el debut mundialista dejó un sabor amargo en el seno de la Selección y también un mensaje claro: si quiere estar el próximo 19 de julio en Nueva Jersey peleando por el título, tendrá que mejorar mucho.

El día después en la Baylor School, campo base de la campeona de Europa durante este Mundial, estuvo marcado por la autocrítica. Sin dramatismos, pero también sin esconder una realidad evidente. El inicio de España en el torneo estuvo muy lejos de lo esperado. El combinado nacional no fue capaz de imponer su superioridad ante una selección debutante.

Luis de la Fuente es el primero que lo sabe. El seleccionador no quedó satisfecho con su planteamiento ni con el desarrollo del encuentro. La gran novedad del once, la presencia de Gavi en el costado izquierdo, no tuvo el efecto esperado. El futbolista del Barcelona nunca terminó de encontrarse cómodo sobre el césped de Atlanta y España perdió profundidad, desequilibrio y capacidad para generar ventajas en los últimos metros.

El técnico riojano también es consciente de que la gestión de los cambios no ayudó a cambiar el rumbo del encuentro. Las sustituciones llegaron tarde cuando el equipo ya había entrado en una dinámica de precipitación y ansiedad. Es cierto que buena parte de esa gestión estuvo condicionada por el plan físico diseñado para jugadores como Lamine Yamal o Nico Williams, pero la realidad es que España necesitaba una reacción antes.

Por eso, salvo sorpresa mayúscula, el extremo del Barcelona apunta a titular frente a Arabia Saudí. La Selección necesita recuperar desborde, velocidad y capacidad para romper partidos desde el primer minuto.

Los jugadores, señalados

Pero no toda la responsabilidad recae sobre el banquillo. Los propios futbolistas también hicieron examen de conciencia. La sensación dentro del equipo es que España no afrontó el encuentro con la intensidad necesaria. Cuando los internacionales comprendieron que Cabo Verde iba muy en serio y que el partido se estaba complicando, ya era demasiado tarde. Llegaron los nervios, las prisas y la ansiedad por resolverlo todo demasiado rápido.

A pesar de ello, en el vestuario nadie pierde la calma. El mensaje que se transmite internamente es de tranquilidad y confianza absoluta en el grupo. «Estamos tranquilos, aquí hay gente con mucha experiencia», aseguraban desde dentro de la concentración horas después del empate.

El toque de atención ha sido recibido. Ahora toca reaccionar. Arabia Saudí aparece en el horizonte y España ya no tiene margen para otro tropiezo si no quiere complicarse la vida más de lo necesario.