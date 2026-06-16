Mikel Merino: «No nos viene bien que cunda el pánico, no se ha muerto nadie»

Mikel Merino atendió a los medios de comunicación desde la sala de prensa de la Baylor School, campo base de España en este Mundial, en el día después del fiasco contra Cabo Verde. Y es que, la selección española comenzó su andadura mundialista con un pobre y preocupante empate frente al combinado africano. El navarro, que fue suplente, dio la cara y aseguró que se encuentra bien de la lesión que sufrió en el pie y le obligó a pasar por el quirófano.

El centrocampista comenzó explicando cómo se encuentra físicamente tras la sesión de este martes. «Me encuentro bien. Hoy tuve gestión de cargas. Hay que ir progresando poco a poco», aseguró.

Merino reconoció que las horas posteriores al debut no fueron sencillas para nadie dentro de la concentración. «Como cada partido que no sale como a uno le gusta, cada uno lidia a su manera con el luto. Han sido momentos de tragarse la decepción de no haber conseguido los tres puntos y ya estamos centrados en el siguiente partido», explicó. Aunque posteriormente quiso rebajar el dramatismo de esa expresión. «No se ha muerto nadie, no es un luto. Cuando uno no logra lo que quiere no te apetece hablar con nadie».

Pese a las críticas recibidas tras el empate, el internacional español aseguró que el vestuario mantiene intacta la confianza. «Personalmente no soy mucho de mandar mensajes. El mejor mensaje es el del próximo partido, ganando con una victoria contundente si puede ser. En los momentos fáciles es sencillo hablar de familia, pero cuando las cosas salen como uno no quiere es cuando debe salir. He visto al equipo muy unido».

El futbolista también salió en defensa de Luis de la Fuente y recordó una situación similar vivida en el Europeo sub-21 de 2019, torneo que España terminó conquistando. «Estuve en aquel torneo y ojalá acabe igual. Le he visto muy tranquilo. Si algo no nos viene bien desde dentro es que cunda el pánico. Tranquilidad, nos conocemos muy bien». Además, añadió que el grupo actual tiene más experiencia para gestionar este tipo de situaciones: «Por un bache no se va todo al traste, hay margen».

Merino insistió en que dentro del vestuario existe una importante capacidad de autocrítica. «Si algo hay en este grupo es autocrítica y siempre hemos querido mejorar. Hemos ganado y está muy bien, pero todavía se puede mejorar».

También quiso quedarse con el lado positivo de la situación recordando el camino de Argentina en Qatar 2022. «El último campeón del mundo empezó perdiendo contra Arabia Saudí y luego ganó el Mundial. Hay margen de maniobra».

Preguntado por la irrupción de Lamine Yamal durante la segunda parte del encuentro ante Cabo Verde, fue contundente. «Es un jugador especial. Tiene mucho desborde y el equipo jugó de otra manera. Ese desequilibrio hace que los jugadores tengan otro espacio dentro del campo».

Merino restó importancia a las críticas surgidas tras el empate y asumió con naturalidad la presión que rodea a la Selección: «Es la realidad. Hay gente a la que le gustará más y a otra menos, pero es parte del circo y hay que convivir con ello. Ojalá podamos devolver el cariño con resultados».

También habló del césped: «Yo lo vi bien. El balón corría lo que corría. Hay que adaptarse. No es excusa». Sobre cómo está Lamine, aseguró que «está muy bien». «No ha perdido esa alegría que le caracteriza. Los jóvenes nos tienen que dar energía», finalizó.