España arrancó el Mundial con un jarro de agua fría. La selección de Luis de la Fuente, una de las grandes favoritas para alzarse con el título, se encontró incapaz de generar peligro real ante la debutante Cabo Verde y sólo pudo sumar un empate a cero en Atlanta. Un resultado que deja al combinado nacional con la necesidad de reaccionar en las próximas jornadas si quiere mantener intactas sus opciones en la fase de grupos.

El partido mostró a una España bloqueada. Desde el inicio, la defensa caboverdiana se mostró muy organizada, prácticamente con todos los jugadores en bloque bajo, complicando la circulación y cerrando los espacios interiores. Ni siquiera los futbolistas más destacados de la Selección, como Lamine Yamal o Nico Williams, consiguieron marcar diferencias en su debut mundialista. Ambos entraron para aportar frescura, pero la solidez defensiva del rival y la falta de finura en la ejecución les dejaron fuera del protagonismo esperado.

Gavi, titular en la banda izquierda por decisión de De la Fuente, tampoco consiguió generar el impacto que se esperaba. A pesar de su intensidad y presión constante, la propuesta del seleccionador de generar espacios por dentro no dio los resultados deseados. «Nos ha faltado frescura y finura. Son estos partidos donde generas mucho, pero te falta la frescura que hay que tener», comentó De la Fuente tras el encuentro.

Un récord de frustración

España dominó en posesión y lo intentó, pero chocó contra un muro africano que no cedió espacios. La estadística lo confirma: el combinado nacional intentó 27 remates a puerta, igualando su registro más alto en un partido de la Copa del Mundo desde 1966, cuando también hizo 27 remates ante Paraguay en 1998. Sin embargo, los dos partidos terminaron 0-0. Un asedio sin premio que refleja la falta de definición y el bloqueo frente a un rival muy bien organizado.

En ataque, la España de De la Fuente mostró síntomas de bloqueo. Las ocasiones fueron escasas y los desmarques no consiguieron desestabilizar a la defensa caboverdiana. Los intentos de Cucurella, que jugó casi como extremo izquierdo, fueron de los pocos destellos de peligro, con dos balones al área que podrían haber cambiado el rumbo del partido, pero que Ferran y el resto del equipo no lograron transformar.

El seleccionador quiso rebajar la alarma y destacó la fortaleza del grupo: «Este equipo es fiable sí o sí. Superamos los 30 partidos invictos. El próximo partido estaremos mejor. Sabemos la dificultad. No hay dudas ni preocupación, solo un punto de mejora».

Con un Mundial largo por delante, España deberá aprender de este estreno para adaptarse a la exigencia de la competición. El mensaje de De la Fuente fue claro: prudencia, trabajo y unidad. «Todos darán lo que tienen y en el próximo partido el equipo estará mejor y yo también», destacó el seleccionador.