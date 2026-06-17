España se toma una jornada de reflexión

España necesitaba parar. Respirar. Reflexionar. El empate ante Cabo Verde en el debut mundialista dejó una sensación extraña en la expedición española. Nadie esperaba un tropiezo de semejante magnitud ante el rival más débil del grupo y, aunque el mensaje público sigue siendo de calma absoluta, dentro de la concentración son plenamente conscientes de que el nivel mostrado estuvo muy lejos del esperado.

Por eso, el día libre concedido por Luis de la Fuente ha llegado en el momento perfecto. Después de varios días de entrenamientos, viajes y tensión competitiva, los internacionales han aprovechado la jornada para desconectar de la rutina del Mundial. Un respiro necesario para una selección que sigue siendo una de las grandes favoritas al título, pero que ya sabe que en una Copa del Mundo nadie regala absolutamente nada.

El seleccionador entendió que la mejor medicina tras el golpe era cambiar de escenario durante unas horas. Alejarse del balón, de las pizarras y de los análisis. Airear la mente. Los jugadores han compartido tiempo con sus familias, que se encuentran estos días en Chattanooga acompañando a la expedición española. Desde el entorno de la selección destacan la importancia que tiene para los futbolistas contar con los suyos en momentos como este. «Son un gran apoyo», reconocen desde el hotel de concentración del combinado nacional.

Despejar la mente

Muchos de los internacionales aprovecharon la jornada para salir a comer por la ciudad, pasear y descubrir algunos de los rincones más emblemáticos de Chattanooga. Un destino tranquilo, alejado del bullicio de otras grandes ciudades estadounidenses, que se ha convertido durante estas semanas en el hogar de la Selección.

Los jugadores pudieron disfrutar en esta ciudad que ya forma parte de sus vidas para siempre de algunos de los restaurantes más conocidos de la ciudad, donde abundan las tradicionales barbacoas americanas, las hamburguesas y la cocina sureña, junto a sus familiares. Lugares como los establecimientos de Market Street o los locales junto al río se han convertido en algunos de los favoritos de los internacionales durante su estancia en Tennessee.

Ahora toca volver al trabajo. España regresará este jueves a los entrenamientos con la obligación de reaccionar. El empate ante Cabo Verde ya forma parte del pasado. Queda mucho Mundial por delante y en la selección tienen claro que lamentarse no sirve de nada. La única respuesta posible está sobre el césped y en ganar a Arabia Saudí el próximo domingo.