Cuándo son y a qué hora empiezan todos los partidos de la jornada 2 del Mundial 2026 y cómo ver por TV en directo

El Mundial 2026 ha arrancado con bastante fuerza y muchas de las selecciones favoritas para conquistar la Copa del Mundo comenzaron con buen pie demostrando que van a estar ahí peleando por el título. Otras, como puede ser el caso de España, sufrieron un primer tropiezo, pero todavía quedan dos encuentros en la fase de grupos para reconducir la situación y evitar un susto mayor. Te contamos la fecha, los horarios y cómo ver por televisión en directo y en vivo online todos los partidos de la jornada 2.

Hay que tener en cuenta que esta jornada 2 del Mundial 2026 puede ser una final para muchas selecciones, aunque es cierto que todo acabará decidiéndose en la última fecha de la fase de grupos. Las selecciones que consiguieron ganar en su estreno son conscientes de que un triunfo más les certificaría estar en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y prácticamente un empate.

Y es que hay que recordar que las dos primeras de cada grupo avanzan a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, así como las ocho mejores terceras. Es por ello que parece poco probable que algún combinado con cuatro puntos se quede fuera del torneo. Eso sí, los que perdieron en la primera jornada se la juegan en esta fecha, aunque podrán seguir teniendo opciones en el último encuentro, ya que también hasta con tres o dos puntitos pasará alguna selección a la fase final.

Todos los partidos de la jornada 2 del Mundial 2026

Jueves 18 de junio

República Checa – Sudáfrica. 18:00 horas en el Estadio de Atlanta. Dazn.

Suiza – Bosnia y Herzegovina. 21:00 horas en el Estadio de Los Ángeles. La1 y Dazn.

Viernes 19 de junio

Canadá – Qatar. 00:00 horas en el Estadio BC Place Vancouver. Dazn.

México – Corea del Sur. 3:00 horas en el Estadio de Guadalajara. Dazn.

Estados Unidos – Australia. 21:00 horas en el Estadio de Seattle. Dazn y La1.

Sábado 20 de junio

Escocia – Marruecos. 00:00 horas en el Estadio de Boston. Dazn.

Brasil – Haití. 2:30 horas en el Estadio de Filadelfia. Dazn.

Turquía – Paraguay. 5:00 horas en el Estadio de la Bahía de San Francisco. Dazn.

Holanda – Suecia. 19:00 horas en el Estadio de Houston. La1 y Dazn.

Alemania – Costa de Marfil. 22:00 horas en el Estadio de Toronto. Dazn.

Domingo 21 de junio

Ecuador – Curazao. 2:00 horas en el Estadio de Kansas City. Dazn.

Túnez – Japón. 6:00 horas en el Estadio de Monterrey. Dazn.

España – Arabia Saudí. 18:00 horas en el Estadio de Atlanta. Dazn y La1.

Bélgica – Irán. 21:00 horas en el Estadio de Los Ángeles. Dazn.

Lunes 22 de junio

Uruguay – Cabo Verde. 00:00 horas en el Estadio de Miami. Dazn.

Nueva Zelanda – Egipto. 3:00 horas en el Estadio BC Place Vancouver. Dazn.

Argentina – Austria. 19:00 horas en el Estadio de Dallas. La1 y Dazn.

Francia – Irak. 23:00 horas en el Estadio de Filadelfia. Dazn.

Martes 23 de junio

Noruega – Senegal. 2:00 horas en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Dazn.

Jordania – Argelia. 5:00 horas en el Estadio de la Bahía de San Francisco. Dazn.

Portugal – Uzbekistán. 19:00 horas en el Estadio de Houston. Dazn.

Inglaterra – Ghana. 22:00 horas en el Estadio de Boston. La1 y Dazn.

Miércoles 24 de junio

Panamá – Croacia. 1:00 horas en el Estadio de Toronto. Dazn.

Colombia – República del Congo. 4:00 horas en el Estadio de Guadalajara. Dazn.

Resultados de la jornada 1 del Mundial 2026

Grupo A

México 2-0 Sudáfrica

Corea del Sur 2-1 República Checa

Grupo B

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Qatar 1-1 Suiza

Grupo C

Brasil 1-1 Marruecos

Haití 0-1 Escocia

Grupo D

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Australia 2-0 Turquía

Grupo E

Alemania 7-1 Curazao

Costa de Marfil 1-0 Ecuador

Grupo F

Holanda 2-2 Japón

Suecia 5-1 Túnez

Grupo G

Bélgica 1-1 Egipto

Irán 2-2 Nueva Zelanda

Grupo H

España 0-0 Cabo Verde

Arabia Saudí 1-1 Uruguay

Grupo I

Francia 3-1 Senegal

Irak 1-4 Noruega

Grupo J

Argentina 3-0 Argelia

Austria 3-1 Jordania

Grupo K

Portugal 1-1 República del Congo

Uzbekistán 1-3 Colombia

Grupo L