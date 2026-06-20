Vinicius sigue bailando: así fue su segundo gol en el Mundial 2026

Vinicius sigue bailando en este inicio de Mundial 2026 y ya lleva dos goles en dos partidos disputados. Marcó el primero con un disparo brillante ante Marruecos y frente a Haití no falló a su cita. El atacante del Real Madrid hizo el 3-0 de Brasil justo antes del descanso con una definición marca de la casa.

Sigue demostrando Vinicius que es sin duda el mejor jugador de esta Brasil de Ancelotti. Su primera parte ante Haití fue diferencial, participando en los tres goles de su selección. En el primero, remate peligroso suyo desde la frontal y, en el rechazo del portero, marca Cunha. En el segundo, asistencia magistral para dejar solo al delantero brasileño. Y el tercero lo marcó él.

Vinicius hizo el tercero de Brasil ante Haití para poner su sello en el partido. Un gol de clase mundial. Recibió un gran pase de Paquetá, controló de primeras y encaró al portero rival a toda velocidad. Luego definió de manera brillante. Ya lleva dos goles en dos partidos en este Mundial 2026.