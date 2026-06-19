Noche decisiva para Brahim, Güler y Vinicius en el Mundial

Es una noche clave para Brahim Díaz, Arda Güler y Vinicius Júnior. Marruecos, Turquía y Brasil disputan sus segundos encuentros en el Mundial 2026 en la madrugada de este sábado. Tras no ganar ninguno en la primera jornada, ahora sí están obligados a hacerlo, todos ellos ante rivales a priori inferiores. Y para ello tiene que salir la mejor versión de los tres futbolistas del Real Madrid, principales figuras en sus selecciones.

El primero en aparecer en escena será Brahim. A las 00:00 hora peninsular española, Marruecos se mide a Escocia en un encuentro mucho más clave de lo que pueda parecer. El triunfo de la selección británica ante Haití en el primer encuentro colocó a los escoceses con dos puntos más que los marroquíes, en lo que debería ser la lucha por la segunda plaza del grupo si es que Brasil no falla más.

De ahí que el Escocia – Marruecos sea muy decisivo para el equipo africano, que se aferra a la mejor versión de Brahim para amarrar sus tres primeros puntos. En el duelo ante Brasil, el jugador del Real Madrid jugó 65 minutos, dio la asistencia del gol de Saibari, pero tampoco tuvo una actuación excelsa, de esas que marcan diferencias. Esta noche debe ser la suya y más con lo que viene de la última Copa África, imagen de la derrota deportiva en el césped de Marruecos por aquel penalti a lo Panenka fallado.

A las 2:30 jugará Brasil del discutido Ancelotti. Le han llovido críticas a Carletto por su forma de gestionar el encuentro ante Marruecos y está ya bajo la atenta mirada de una de las hinchadas más exigentes. 24 años sin ganar un Mundial, decepciones en los últimos… El duelo de esta madrugada ante Haití debe servir para reencontrarse todos con todos. Es posiblemente uno de los duelos más desiguales de todos los que se disputarán en la fase de grupos, con una potencia mundial como Brasil ante un país tan limitado futbolísticamente como Haití.

Vinicius, que marcó en ese partido ante Marruecos, puede tener este duelo ante Haití como la oportunidad para engrandecer sus estadísticas en el Mundial. Es el partido idóneo para golear y convencer. Vini es la gran estrella de Brasil, al que todos se van los focos.

Y después, a las 5:00 hora peninsular española, llegará la Turquía de Arda Güler que protagonizó una de las grandes sorpresas de la primera jornada en el Mundial al caer ante Australia. Esa derrota obliga sí o sí a Turquía a al menos puntuar, pero también se antojaría como insuficiente por las expectativas que hay en ellos. Además, jugarán ante Paraguay sabiendo lo que ya ha ocurrido en el otro encuentro del grupo, el Estados Unidos – Australia.

Güler, que deslumbró en la última Eurocopa, siempre ha tirado del carro de Turquía. En la selección se convirtió en una especie de faro futbolístico. Por algo es el futbolista con más calidad de su selección, llamada aquí a dar un salto de competitividad tras varios años de ausencia en los Mundiales. Güler es, de los tres, el que más focos tendrá encima porque él sí está en una posición límite y es ese jugador diferencial para su país que en un Mundial tiene que aparecer.