El Real Madrid golea al Barcelona en el Mundial

El Mundial apenas ha dado sus primeros pasos, pero ya hay una clasificación en la que el Real Madrid supera claramente al Barcelona. Los futbolistas del conjunto blanco han arrancado el torneo con protagonismo, goles y actuaciones decisivas para sus selecciones, mientras que los representantes azulgranas todavía no han conseguido ver portería en esta primera jornada de la competición.

Hasta el momento, los jugadores del Real Madrid han firmado cuatro tantos en el campeonato. El primero en aparecer fue Vinicius Junior. Brasil no tuvo un estreno sencillo frente a Marruecos, pero el atacante madridista acudió al rescate de la canarinha anotando el gol que permitió a su selección rescatar un empate en un partido tremendamente exigente.

Pocos días después llegó el turno de Kylian Mbappé. El delantero francés volvió a demostrar por qué está considerado uno de los mejores futbolistas del planeta. Francia derrotó a Senegal por 3-1 y el atacante madridista fue el gran protagonista gracias a un doblete que además le permitió seguir ampliando su leyenda con la camiseta de su selección. El francés aterrizó en el Mundial después de convertirse en el máximo goleador de la historia de Francia y ha comenzado el torneo manteniendo exactamente el mismo nivel.

La cuenta goleadora madridista la completó Jude Bellingham. Inglaterra debutó con una convincente victoria frente a Croacia y el centrocampista inglés volvió a aparecer en una cita importante. El futbolista blanco marcó uno de los goles del triunfo británico y confirmó que sigue siendo una de las grandes referencias de los Three Lions.

Cuatro goles madridistas en apenas una jornada. Cuatro apariciones decisivas de tres de los futbolistas llamados a liderar el proyecto de José Mourinho durante la próxima temporada.

El Barcelona se queda seco

La comparación con el Barcelona resulta inevitable. El conjunto azulgrana cuenta con una importante representación en el torneo. Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric García y Joan García participan con España, mientras que Raphinha lo hace con Brasil, Jules Koundé con Francia, Frenkie de Jong con Países Bajos, Ronald Araújo con Uruguay, Joao Cancelo con Portugal y Hamza Abdelkarim con Egipto. Sin embargo, ninguno de ellos ha conseguido todavía de ver portería.

Queda muchísimo Mundial por delante y las comparaciones todavía son prematuras. Pero el primer asalto, al menos en términos de goles y protagonismo, tiene un claro vencedor. El Real Madrid ya ha empezado a marcar diferencias también en Estados Unidos.