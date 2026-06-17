El Real Madrid facilitará la salida de Ceballos, pero no lo regalará

El futuro de Dani Ceballos vuelve a situarse en el centro de la actualidad del Real Madrid. Como cada mercado. Algo que ya cansa en Valdebebas, donde miran al andaluz con cierto hartazgo. Ni come ni deja comer. Un clásico. Aunque el centrocampista ha sido relacionado en numerosas ocasiones con un posible regreso al Betis, en el club blanco no contemplan una salida a cualquier precio y mantienen la intención de obtener un retorno económico por el jugador.

Según fuentes consultadas por OKDIARIO, el jugador está dispuesto a renunciar al año que le resta de contrato para recibir la carta de libertad. De esta manera, Ceballos también cobraría una prima de traspaso. El Real Madrid no ve con malos ojos esta opción y está dispuesto a aceptar, ya que se ahorraría 12 millones brutos de esa última temporada del andaluz.

Desde la entidad madridista también consideran lógico intentar ingresar una cantidad por su traspaso en caso de que finalmente abandone el club, aunque ya no se descarta esa rescisión de contrato que hasta el futbolista avala. La solución parece clara, pero con este jugador nada se puede dar por seguro.

La opción de una carta de libertad el escenario que más se maneja. Las fuentes consultadas insisten en que este tipo de operaciones no se reducen a un simple «venta o libertad», ya que intervienen numerosos factores contractuales, deportivos y económicos que pueden modificar el desenlace.

Ceballos y el Betis

En el entorno de la operación se interpreta que tanto el Betis como el propio Ceballos están moviendo ficha para intentar facilitar un acuerdo en las mejores condiciones posibles para sus intereses. El conjunto verdiblanco busca reforzar su centro del campo con un futbolista que sueña con regresar a la que fue su casa.

Sin embargo, en el Real Madrid son conscientes de esa estrategia negociadora y no tienen intención de precipitarse. La postura de la entidad es clara: escuchar propuestas y estudiar escenarios, pero sin renunciar a obtener una compensación por un jugador que todavía cuenta con contrato. A no ser que finalmente obtenga esa carta de libertad renunciando al sueldo de su último año.

A medida que avance el mercado de verano, la situación podría acelerarse. Por ahora, el mensaje que transmiten desde el entorno madridista es que no existe voluntad de regalar a Ceballos. Si finalmente se produce su salida, el objetivo del club será alcanzar una fórmula que permita satisfacer a todas las partes.