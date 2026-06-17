El Barcelona exige a Tebas, a la Federación y al CTA que denuncien a Florentino por el ‘caso Negreira’

El Barcelona ha contestado al dosier enviado por el Real Madrid a la UEFA solicitando a la Real Federación Española de Fútbol, a la Liga y al Comité Técnico de Árbitros que tomen medidas judiciales contra Florentino Pérez. El club culé, al carecer de argumentos para defenderse del pago de 8,4 millones de euros a Enríquez Negreira, ha vuelto a referirse a las declaraciones del presidente del Real Madrid cuando acusó directamente de corrupción al club azulgrana y dijo que le habían «robado siete Ligas».

En un comunicado, el Barça informa que Rafa Yuste, presidente en funciones de la entidad hasta la toma de posesión de Joan Laporta, se ha dirigido a los presidentes de los tres estamentos anteriormente citados para instarles a que defiendan «la honorabilidad, la integridad y el prestigio de las instituciones que representan y de las competiciones que organizan». Y esa defensa, entienden, que debe darse a través de los tribunales.

«El presidente del FC Barcelona, Rafael Yuste y Abel, ha dirigido hoy una carta formal a los presidentes de LaLiga, Javier Tebas; de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; y del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Francisco Soto, en relación con las declaraciones efectuadas por el presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, en diversas apariciones públicas los días 12 y 13 de mayo», señala el club.

El conjunto azulgrana se refiere a las palabras de Florentino cuando anunció que adelantaba las elecciones a la presidencia. En ellas, habló sobre el Barça y fue muy duro al referirse al caso Negreira, puesto que considera que esos pagos causaron un perjuicio al Real Madrid. «Sólo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podrían ser siete más por las que nos han robado», apuntó entonces. Por estas declaraciones y las acusaciones de corrupción al club azulgrana por pagar al jefe de los árbitros durante 18 años –pagos que están demostrados– el Barcelona amenazó hace unos días a Florentino con una querella.

Ahora, elevan esa petición a la Liga, RFEF y CTA: «El FC Barcelona considera que estas manifestaciones, además de falsas, atentan gravemente contra la honorabilidad y la imagen de la competición de Liga en Primera División, así como contra el estamento arbitral en su totalidad, y perjudican la reputación y la credibilidad del fútbol profesional español».

«El Club urge a los coorganizadores de la competición y a los árbitros a que defiendan la reputación de sus organismos —igual que el Club ha hecho recientemente con la interposición de la demanda de conciliación— y pide a las entidades destinatarias que, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten urgentemente las medidas asociativas y judiciales oportunas contra el Sr. Pérez para defender la honorabilidad, la integridad y el prestigio de las instituciones que representan y de las competiciones que organizan», aseguran.

Esta solicitud llega el mismo día en el que el Real Madrid ha pedido medidas disciplinarias inmediatas a la UEFA por esos pagos a Negreira que en España, al haber prescrito el delito, no pueden darse. El club considera que el pago de 8,4 millones a un vicepresidente arbitral que entonces estaba en activo «exige una respuesta firme, ejemplar e inmediata en el ámbito deportivo, independiente del devenir de los procedimientos judiciales en curso».