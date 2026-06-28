Cuándo es el Brasil – Japón: horario y canal de televisión para ver el partido del Mundial 2026 gratis en directo

Brasil y Japón ofrecerán un partido que es muy esperado por los amantes del mundo del fútbol. Y es que en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se ven las caras dos combinados que son habituales en las Copas del Mundo y protagonizarán un choque en el que puede pasar de todo. La pentacampeona del mundo podría verse como favorita para avanzar a los octavos, pero los nipones siempre dan guerra y es por ello que habrá que mirar bien de cerca al Estadio de Houston. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en este choque.

Brasil – Japón de dieciseisavos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Brasil y la de Japón se enfrentan en el Estadio de Houston en el partido que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, por lo que ya no hay margen de error y la que pierda se volverá a casa dejando esta Copa del Mundo. La FIFA ha programado este encuentro que es uno de los más esperados de esta ronda para el lunes 29 de junio. La hora de arranque del choque será la de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo transcurra con normalidad en la previa para que el balón ruede de manera puntual.

Dónde ver en directo gratis el Brasil vs Japón del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros de la Copa del Mundo son Dazn y RTVE. Este Brasil – Japón de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión por Dazn y gratis y en abierto por La1 del ente público. Además, estos dos medios de comunicación ponen a disposición de todos sus usuarios sus aplicaciones para que puedan acceder a ellas con un teléfonos móvil, una tablet o una smart TV o, incluso, con un ordenador mediante la página web, y así no perderse nada de lo que suceda en el Estadio de Houston.

Tenemos que destacar que en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda cada día en esta vibrante Copa del Mundo que entra en su recta final con la fase de eliminatorias. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Brasil – Japón de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y una vez suene el pitido final en el Estadio de Houston publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en Estados Unidos.

Dónde escuchar por radio en directo el Brasil – Japón del Mundial 2026

Además, todos los seguidores de la Copa del Mundo que no vayan a poder ver en directo por televisión en streaming ni en vivo online este encuentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se juega en el Estadio de Houston van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Brasil – Japón para contar el minuto a minuto de lo que suceda en este partidazo.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Brasil – Japón?

El Estadio de Houston, ubicado en la ciudad del mismo nombre y conocido también como NRG Stadium, será el escenario donde se disputará este emocionante Brasil – Japón de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este campo se inauguró en 2002 y tiene capacidad para recibir a unos 72.200 aficionados, esperándose un ambientazo en la casa de los Houston Texans de la NFL.

La FIFA designó al árbitro Maurizio Mariani para que dirija la contienda entre Brasil y Japón correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputa en el Estadio de Houston. Este colegiado nacido en Roma, Italia, es internacional desde 2019 y muchos lo recordarán porque fue el trencilla encargado de dirigir la final de la Conference League que perdió el Rayo Vallecano.