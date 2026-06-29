Brasil – Japón, en directo hoy: dónde ver online, alineaciones y última hora online en vivo del partido del Mundial 2026

Brasil y Japón se enfrentan este lunes 29 de junio a partir de las 19:00 horas en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputa en el Estadio NRG de Houston. La pentacampeona del mundo disputa su primer partido de la fase final del campeonato del mundo ante una peligrosa selección japonesa que ha cuajado una buena actuación en la fase de grupos. Sigue en directo en OKDIARIO el Brasil-Japón de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En directo: Brasil-Japón del Mundial 2026

La Brasil de Ancelotti y Vinicius se juega este lunes 29 de junio su futuro en el Mundial con la disputa de los dieciseisavos de final del Mundial, donde se enfrentará a Japón. La caraninha llega a la fase final del torneo después de una buena fase de grupos en la que empató contra Marruecos y goleó a Escocia y Haití. Más allá de las victorias, una de las grandes noticias de la pentacampeona del mundo es el gran rendimiento de Vinicius Junior, que ha marcado cuatro goles y ha repartido una asistencia en los tres primeros partidos del torneo.

En frente de Brasil estará una selección de Japón que llega a la eliminatoria de dieciseisavos de final con la intención de dar la sorpresa ante un equipo al que ya ganó (2-3) hace unos meses a Inglaterra en Wembley. El cuadro nipón quedó en segunda posición en el grupo F del torneo después de empatar a dos tantos contra Holanda, golear a Túnez y empatar contra Suecia. Sigue en directo el Brasil-Japón de los dieciseisavos del Mundial en el directo que te ofrecemos en OKDIARIO, donde te informaremos de todo lo que sucede antes, durante y después del partido.