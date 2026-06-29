Brasil – Japón, en directo hoy: dónde ver online, alineaciones y última hora online en vivo del partido del Mundial 2026
Sigue en directo el Brasil-Japón de dieciseisavos de final del Mundial 2026
Hora y dónde ver el Brasil-Japón del Mundial 2026
Brasil y Japón se enfrentan este lunes 29 de junio a partir de las 19:00 horas en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputa en el Estadio NRG de Houston. La pentacampeona del mundo disputa su primer partido de la fase final del campeonato del mundo ante una peligrosa selección japonesa que ha cuajado una buena actuación en la fase de grupos. Sigue en directo en OKDIARIO el Brasil-Japón de dieciseisavos de final del Mundial 2026.
En directo: Brasil-Japón del Mundial 2026
La Brasil de Ancelotti y Vinicius se juega este lunes 29 de junio su futuro en el Mundial con la disputa de los dieciseisavos de final del Mundial, donde se enfrentará a Japón. La caraninha llega a la fase final del torneo después de una buena fase de grupos en la que empató contra Marruecos y goleó a Escocia y Haití. Más allá de las victorias, una de las grandes noticias de la pentacampeona del mundo es el gran rendimiento de Vinicius Junior, que ha marcado cuatro goles y ha repartido una asistencia en los tres primeros partidos del torneo.
En frente de Brasil estará una selección de Japón que llega a la eliminatoria de dieciseisavos de final con la intención de dar la sorpresa ante un equipo al que ya ganó (2-3) hace unos meses a Inglaterra en Wembley. El cuadro nipón quedó en segunda posición en el grupo F del torneo después de empatar a dos tantos contra Holanda, golear a Túnez y empatar contra Suecia. Sigue en directo el Brasil-Japón de los dieciseisavos del Mundial en el directo que te ofrecemos en OKDIARIO, donde te informaremos de todo lo que sucede antes, durante y después del partido.
Así está el cuadro
Brasil y Japón disputan la segunda eliminatoria de dieciseisavos de final del Mundial. Así está el cuadro.
Brasil – Japón en Houston
Este encuentro de dieciseisavos se disputa en el estadio de Houston, una de las principales sedes de este Mundial 2026. Aquí se jugaron ya cinco encuentros de la fase de grupos y, además, se jugará otro partido de octavos.
Alineación de Japón
Japón también ha confirmado su once oficial para este partido. Es el siguiente: Suzuki; Tomiyasu, Tanaguchi, Ito; Doan, Sano, Lamada, Nakamura; Ito, Ueda y Maeda.
Todos los detalles de la alineación de Brasil
Ancelotti saca el mismo equipo que goleó a Escocia por 3-0 en el último partido de fase de grupos. Aquí todos los detalles de la alineación de Brasil ante Japón.
Alineación de Brasil
Confirmada la alineación de Brasil para este partido ante Japón. Es la siguiente: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Paquetá; Rayan, Cunha y Vinicius.
Otro partidazo mundial
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a otro partidazo del Mundial 2026 que enfrenta a Brasil y Japón. El estadio NRG de Houston acoge este duelo de dieciseisavos del Mundial y te vamos a contar todo lo que suceda en este directo.
Suenan los himnos
Ya suenan los himnos de Brasil y Japón en Houston.