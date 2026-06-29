¿Por qué no juega Neymar con Brasil el partido del Mundial ante Japón?

Brasil juega ante Japón en dieciseisavos de final del Mundial 2026 y Neymar, uno de los jugadores más mediáticos de la selección brasileña, no juega el partido. El ex futbolista de Barcelona y Paris Saint-Germain, entre otros, está en el banquillo del estadio de Houston para este partido tan importante. Neymar no juega el duelo entre Brasil y Japón por una sencilla razón: Carlo Ancelotti no lo saca de titular por razones deportivas.

Neymar ya no está lesionado. El jugador del Santos, de 34 años, llegó al Mundial con molestias físicas, pero ya está recuperado. Jugó 15 minutos en el último partido de Brasil en este torneo, el que le enfrentó ante Escocia en el último duelo de la fase de grupos.

Así, que Neymar no esté disputando el partido Brasil – Mundial es simplemente por decisión deportiva de Carlo Ancelotti. El ex entrenador del Real Madrid ha decidido que el futbolista brasileño sea suplente, como lo fue también en los otros tres duelos previos de Brasil en el Mundial.

En ataque, Ancelotti prefirió contar con Rayan, jugador del Bournemouth inglés, Cunha, del Manchester United, y Vinicius, que es el gran líder de la selección de Brasil y que ha metido cuatro goles en este Mundial 2026.

La alineación de Brasil para este encuentro de dieciseisavos ante Japón fue la siguiente: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Paquetá; Rayan, Cunha y Vinicius. Son los mismos jugadores que ya partieron de titulares en el último partido de la fase de grupos, el duelo en el que Brasil goleó a Escocia por 0-3.

En ese encuentro, Neymar salió en la segunda parte al terreno de juego, aunque tocó pocas veces balón y sólo tuvo un remate.