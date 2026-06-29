Alineación de Brasil para el partido ante Japón en dieciseisavos del Mundial 2026 hoy: Ancelotti repite equipo

Brasil ya tiene su once titular para el trascendental encuentro de dieciseisavos de final del Mundial ante Japón. Ya en fase de eliminatorias (a vida o muerte), Carlo Ancelotti saca un once muy reconocible, en la línea de lo que estaba haciendo en los anteriores partidos del Mundial. Cabe recordar que la selección brasileña pasó como primera de su grupo, por delante de Marruecos. Japón, por su parte, fue segunda en el grupo de Holanda.

Brasil sale con la siguiente alineación para este encuentro de dieciseisavos que se disputa en Houston: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Paquetá; Rayan, Cunha y Vinicius. Son los mismos jugadores que ya partieron de titulares en el último partido de la fase de grupos, el duelo en el que Brasil goleó a Escocia por 0-3.

Así, Vinicius, que lleva cuatro goles en este Mundial, lidera a una Brasil que se juega muchísimo en este encuentro. No vale ya fallar y es muy favorita en este duelo ante Japón, que es una selección peligrosa, pero con menos nivel que la pentacampeona del mundo.

El encuentro entre Brasil y Japón se disputa en el estadio de Houston a partir de las 19:00 hora española (una menos en las Islas Canarias) y es el segundo encuentro de dieciseisavos, tras el disputado entre Sudáfrica y Canadá (victoria canadiense por 0-1).

El ganador de este duelo entre Brasil y Japón se medirá en octavos de final al ganador del Costa de Marfil – Noruega, encuentro que se disputará el martes.