El motivo por el que veterinarios no recomiendan tirar las arañas que matas en casa a la basura

Afortunadamente, cada vez más personas ven a las arañas en sus hogares como criaturas útiles en lugar de visitantes indeseados. Por eso, muchas personas buscan otras soluciones cuando las ven, en lugar de simplemente matarlas. La mejor solución es dejar a la araña tranquila; ninguna de las especies que se encuentran en España representa una amenaza significativa para la salud. Sin embargo, a las personas con aracnofobia les resulta difícil tolerar la presencia de arañas en el hogar.

En todo el mundo se han identificado alrededor de 50.000 especies diferentes de arañas. Muchas de ellas viven al aire libre, aunque también existe un grupo considerable que se adapta perfectamente a los espacios interiores. De hecho, aunque no siempre las veamos, estos pequeños invertebrados se encuentran en la mayoría de los hogares.

¿Por qué no debes tirar las arañas a la basura?

Algunas arañas llegan de forma accidental, mientras que otros encuentran en las viviendas un lugar adecuado para refugiarse, alimentarse e incluso reproducirse. Según los expertos, las arañas son depredadores naturales que ayudan a controlar plagas y a reducir la presencia de insectos molestos como mosquitos, cochinillas, pulgas y otros pequeños invertebrados.

Aunque la mayoría produce veneno, la mayoría no representa un peligro para los humanos, ya que muy pocas especies tienen la capacidad de atravesar la piel con su mordedura, incluso si llegan a picar. En el caso de las arañas comunes que aparecen en los hogares, esto es todavía menos probable. Por lo tanto, si encuentras una en casa, lo más recomendable es no matarla, ya que suelen ser beneficiosas para el equilibrio del entorno.

Estudio de Matt Bertone

«La gente suele pensar que sus hogares están completamente aislados del mundo exterior, pero en su interior se pueden encontrar muchos tipos de arañas. Algunas quedan atrapadas accidentalmente, mientras que otras son visitantes temporales. Algunas especies incluso disfrutan de la comodidad del interior de las casas, donde viven plácidamente y se reproducen. Estos arácnidos suelen ser esquivos, y casi todos los que se encuentran no son agresivos ni peligrosos. Además, pueden prestar servicios como el control de plagas; algunas incluso se alimentan de otras arañas», detalla Matt Bertone, profesor asociado de extensión en entomología, Universidad Estatal de Carolina del Norte, en The Conversation.

Matt Bertone y su equipo realizaron un estudio visual en 50 viviendas de Carolina del Norte para identificar los artrópodos presentes en los hogares, y en todas las casas encontraron arañas. Entre las especies más comunes destacan las arañas de telaraña y las arañas de sótano.

Las arañas de sótano, también conocidas como arañas patilargas (aunque no deben confundirse con los opiliones), construyen redes donde esperan a que sus presas queden atrapadas. En algunos casos, pueden abandonar estas telarañas para cazar otras arañas dentro de su propio territorio, llegando incluso a imitar a sus presas para engañarlas y alimentarse de ellas. Estos artrópodos desempeñan un papel importante en el control de plagas domésticas, ya que capturan con frecuencia insectos molestos e incluso vectores de enfermedades como los mosquitos.

«Las arañas no buscan atacarte y, de hecho, prefieren evitar a los humanos; nosotros somos mucho más peligrosos para ellas que al revés. Las picaduras de araña son extremadamente raras. Si bien existen algunas especies de importancia médica, como las arañas viuda negra y las reclusas , incluso sus picaduras son poco comunes y rara vez causan problemas graves. Si de verdad no soportas esa araña en tu casa, apartamento, garaje o donde sea, en lugar de aplastarla, intenta capturarla y liberarla afuera. Encontrará otro lugar adonde ir y ambos estarán más contentos con el resultado», concluye el experto.

España

Hasta la fecha, los investigadores han identificado 1.500 especies en España, y las que se encuentran más habitualmente en los hogares son: