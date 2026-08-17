¿Qué significa realmente la felicidad en el país más feliz del mundo, y cuál es el secreto de sus habitantes?

Finlandia encabeza por noveno año consecutivo el ranking mundial de la felicidad, mientras que España cae hasta el puesto 41 y Afganistán vuelve a ocupar la última posición. Así lo recoge el «Informe Mundial sobre la Felicidad 2026», impulsado por la ONU a través de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés), creada en 2012 por el entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El estudio toma como referencia los datos de la Encuesta Mundial Gallup, junto con otras fuentes, y ha sido elaborado por expertos en ciencias del bienestar.

El informe analiza 147 países a partir de seis factores, cuatro de ellos vinculados al entorno social: apoyo social, libertad para tomar decisiones importantes, esperanza de vida saludable y generosidad. A estos indicadores se suman el PIB por habitante y la percepción de la corrupción. Finlandia vuelve a situarse en lo más alto de la clasificación por noveno año consecutivo, con una puntuación de 7,76 sobre 10. Le siguen Islandia, Dinamarca, Costa Rica, Suecia, Noruega, Países Bajos, Israel, Luxemburgo y Suiza, que completan los 10 primeros puestos del ranking.

Finlandia, el país más feliz del mundo

Finlandia lleva nueve años consecutivos encabezando el ranking y, aunque no existe una única razón que explique este liderazgo, el informe y los expertos apuntan a varios factores: confianza social, estabilidad, igualdad, contacto con la naturaleza y equilibrio entre la vida laboral y personal.

La conexión con el entorno natural es muy importante. Conocida como «la tierra de los mil lagos», aproximadamente el 75 % del territorio de Finlandia está cubierto por bosques, lo que convierte a la naturaleza en un elemento esencial de la vida cotidiana. El país cuenta con más de 40 parques nacionales y dispone además de los conocidos como «Everyman’s Rights», unos derechos de acceso público que permiten tanto a residentes como a visitantes recorrer espacios naturales. En este sentido, actividades como los baños de bosque forman parte de una cultura que apuesta por el contacto con la naturaleza como fuente de bienestar.

También influyen algunas costumbres y valores profundamente arraigados, como la importancia del tiempo en familia, el acceso universal a la educación y la sanidad o el papel de la sauna, una tradición que continúa muy presente en la vida cotidiana de los finlandeses.

A todo ello se suma el concepto finlandés de «sisu», que hace referencia a la resiliencia, la determinación y la capacidad de afrontar los obstáculos que se presentan en el camino de la vida manteniendo la serenidad. La práctica del «sisu» presta especial atención al autocuidado y a la capacidad de desconectar, reservando espacio para el silencio y el tiempo a solas. También es fundamental saber bajar el ritmo cuando las circunstancias lo requieren, sin asociar el descanso con la falta de esfuerzo.

El contacto con la naturaleza y el ejercicio físico ocupan un lugar destacado en la búsqueda del equilibrio. El ejercicio también ocupa un lugar destacado. La actividad física ayuda a fortalecer tanto el cuerpo como la capacidad para afrontar las dificultades. En Finlandia, incluso las condiciones meteorológicas adversas se entienden como una oportunidad para mantenerse activo.

Desde esta perspectiva, el «sisu» combina valentía y serenidad. Los desafíos forman parte del recorrido vital y pueden convertirse en experiencias de aprendizaje, siempre que se afronten con determinación.

Ranking global

«El informe sobre la felicidad es una encuesta realizada por Naciones Unidas que mide como ha evolucionado la felicidad de los ciudadanos en los últimos años en 156 países. Para elaborar el informe se utilizan los datos de la Encuesta Mundial de Gallup en la que se pide a los encuestados que puntúen su vida del cero al 10, siendo cero la peor vida posible y el 10 la mejor vida posible.

Además se tienen en cuenta seis factores: niveles de PIB, esperanza de vida, generosidad, apoyo social, libertad y corrupción que se comparan con los de un país imaginario, llamado Dystopia. En Dystopia vivirían las personas menos felices del mundo, de forma que los ciudadanos de cualquier otro país con el que se compare, serán más felices que los de éste», detalla Datosmacro.com.

Finlandia vuelve a ocupar la primera posición, con una puntuación de 7,764 sobre 10, seguida de Islandia y Dinamarca. Costa Rica, Suecia, Noruega y Países Bajos también se encuentran entre los países mejor valorados, mientras que Suiza cierra el «top ten».

España aparece en el puesto 41, con un índice de 6,540 puntos, tres posiciones por encima de la clasificación anterior. Por delante se sitúan países como Italia, Francia, Portugal o Panamá, aunque España mantiene una posición destacada dentro del conjunto de países europeos. Entre los movimientos más llamativos de la tabla destaca Lituania, que asciende 12 puestos hasta situarse en el 28º lugar.

En la parte baja de la clasificación aparecen principalmente países africanos y algunos países afectados por conflictos armados o graves dificultades económicas. Sierra Leona ocupa el puesto 146, con 3,251 puntos, mientras que Afganistán vuelve a situarse en la última posición mundial, con apenas 1,446 puntos.