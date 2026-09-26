Averroes, filósofo y médico del siglo XII nacido en Córdoba, sobre el respeto y la prudencia: «Quien habla de lo que no le atañe, escucha lo que no le gusta»

Hay frases que, pese al paso de los siglos, siguen teniendo sentido en la vida cotidiana. Una de ellas se atribuye a Averroes y habla de algo tan común como opinar sobre asuntos que no nos corresponden.

«Quien habla de lo que no le atañe, escucha lo que no le gusta» es una reflexión sobre la prudencia, la discreción y las consecuencias de nuestras palabras.

Se trata de una advertencia sencilla sobre la importancia de saber cuándo intervenir, cuándo mantenerse al margen y qué puede ocurrir cuando cruzamos los límites de la vida de los demás.

¿Qué significa la frase de Averroes sobre hablar de lo que no nos atañe?

La frase de Averroes plantea una relación directa entre la indiscreción y sus consecuencias. Quien se entromete en asuntos que no le corresponden puede terminar recibiendo una respuesta desagradable o descubriendo información que preferiría no conocer. Este mensaje pone el foco en la prudencia antes de hablar y en la conveniencia de respetar la privacidad ajena.

Esta idea puede aplicarse a situaciones cotidianas: preguntar por asuntos personales, difundir información que no corresponde o emitir opiniones sobre cuestiones ajenas puede generar conflictos. La prudencia es un criterio para decidir cuándo intervenir y cuándo guardar silencio.

¿Quién fue Averroes, el filósofo y médico nacido en Córdoba?

Averroes nació en Córdoba en 1126 con el nombre de Abu-l Walid Muhammad ibn Rusd. Perteneció a una familia vinculada al derecho islámico y desarrolló una trayectoria que abarcó varias disciplinas. Además de filósofo, ejerció como médico y destacó como jurista.

Según Biografías y Vidas, estudió medicina, astronomía y filosofía, y recibió el encargo de ejercer como médico de corte. En 1182 fue nombrado cadí de los cadíes de Córdoba, una posición de relevancia dentro de la administración jurídica de la época.

Su pensamiento alcanzó especial repercusión por sus comentarios sobre Aristóteles. Averroes analizó ampliamente la relación entre filosofía y religión y defendió el valor de la razón y de la demostración rigurosa en la búsqueda del conocimiento. Por esta trayectoria, su influencia se extendió posteriormente por la filosofía medieval europea.

La prudencia y el pensamiento de Averroes

La prudencia ocupa un lugar destacado entre los aforismos atribuidos a Averroes. Hay varias reflexiones relacionada directamente con esta virtud. Ésta es una de ellas: «La prudencia elige lo que hay que hacer y no hacer. El ingenio es el que juzga y sentencia».

Ambas ideas subrayan que actuar y hablar requieren discernimiento. La prudencia no implica permanecer siempre en silencio, sino valorar previamente si una intervención resulta pertinente y cuáles pueden ser sus consecuencias.

Averroes murió en Marrakech en 1198, después de una vida dedicada al derecho, la medicina y la filosofía. Su obra continuó influyendo en el pensamiento occidental durante siglos, especialmente a través de sus interpretaciones de Aristóteles.

La frase sobre hablar de lo que no nos importa recalca que, antes de opinar sobre la vida de otra persona o entrar en un asunto ajeno, conviene valorar si realmente nos corresponde hacerlo.

Para Averroes, la falta de prudencia puede acabar teniendo una respuesta inesperada.