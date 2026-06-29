Marcos Llorente: «Lamine no necesita mucha ayuda, es el que marca las diferencias»

Marcos Llorente atendió a los medios de comunicación en el penúltimo de la selección española en Chattanooga. El combinado nacional pondrá rumbo a Los Ángeles en la tarde del martes, tras completar el que será el último entrenamiento en el que ha sido el campo base del combinado nacional durante la fase de grupos. La selección española ya piensa en el duelo de dieciseisavos de final contra Austria.

Llorente también habló de su entendimiento con Lamine Yamal, con quien comparte banda derecha cuando Luis de la Fuente así lo decide. El futbolista del Atlético explicó que la conexión entre ambos va creciendo con el paso de los partidos, aunque recordó que la forma de jugar con España no tiene nada que ver con la de su club.

«El Atlético no tiene nada que ver con la selección. Son dos ideas diferentes y maneras distintas de atacar. Poco a poco nos vamos conociendo. Lamine no necesita mucha ayuda y, a veces, incluso es peor porque le llevas un jugador más. Es el que marca las diferencias y hay momentos en los que hay que doblarle y otros en los que no», explicó. Además, desveló que la comunicación sobre el césped es constante. «Trabajamos con vídeos y con lo que nos pide el entrenador. Durante el partido también hablamos mucho y cuanto mejor sea la comunicación, mejor va a funcionar todo».

El lateral insistió en que todos los jugadores tienen un papel importante dentro de una convocatoria de 26 futbolistas. «Hemos venido 26, todos hemos hecho las cosas bien y es una competición muy larga que requiere descansos. Estamos al servicio del míster y del país. Juegues o no juegues, tienes que dar el cien por cien. Tenemos que estar unidos y juntos», afirmó.

Sobre el rendimiento del equipo, Llorente considera que España está creciendo conforme avanza el torneo. «Nos veo bien. Cada partido es un mundo. El último fue muy agresivo e intenso porque el rival se jugaba la vida y supimos aguantar el tirón. El equipo va mejorando poco a poco, aunque todavía tenemos cosas que corregir».

El madrileño evitó mirar el cuadro del Mundial y pensar en una hipotética final. «Sería un error hacerlo. Estoy centrado únicamente en Austria. Cuando pase ese partido ya veremos qué ocurre y pensaremos en el siguiente rival».

También tuvo palabras para Nico Williams, que hace unos días publicó una emotiva carta tras confirmarse su lesión. «En las redes muchas veces lees unas palabras y no sabes realmente cómo está esa persona. Nico lo está llevando mejor. Sigue con su sonrisa, aunque le duele no poder ayudar al equipo. Lo mismo pasa con Yeremy. Somos 26 y nos iremos 26. Si llegamos lejos, seguro que todavía podrán ayudarnos».

Respecto a los favoritos para levantar el Mundial, el internacional español prefirió no señalar a nadie. «Francia, Portugal… hay muchas selecciones capaces de ganar. Cualquiera te puede poner en problemas si no tienes un buen día. Nosotros sólo pensamos en entrenar, competir e intentar ganar, seamos o no favoritos».

Por último, Llorente confesó que sigue viviendo un Mundial con la misma ilusión que el primero y explicó que apenas ha tenido que modificar sus rutinas pese al cambio horario. «Es un Mundial y siempre hace ilusión defender a tu país. Los hábitos son prácticamente los mismos. Me despierto muy pronto, aquí amanece sobre las seis y media, comemos muy bien, entrenamos y cenamos todavía de día. En ese sentido no ha cambiado prácticamente nada».