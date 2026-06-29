¿Me puedo ir de vacaciones si estoy de baja? La Justicia avala el despido disciplinario

Con la llegada del verano, numerosos trabajadores se preguntan si pueden viajar o disfrutar de unas vacaciones mientras están de baja médica. La respuesta es clara, sí está permitido, pero con ciertos matices. La legislación española no prohíbe salir de viaje durante una incapacidad temporal, pero la Justicia alerta que determinados aspectos pueden provocar un despido disciplinario. El criterio que tienen los tribunales principalmente es si esas acciones son compatibles con la dolencia que motiva la baja médica y con el proceso de recuperación del trabajador.

El posible despido

La empresa podría despedir al trabajador pero no por irse de viaje, ya que el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores permite el despido disciplinario cuando existe un incumplimiento grave y culpable del trabajador, como la transgresión de la buena fe contractual. Además, si la empresa demuestra que el viaje retrasa la recuperación, contradice las limitaciones médicas o evidencia un fraude en la situación de incapacidad temporal, el despido puede ser declarado procedente. Es decir, si una persona está de baja por una lesión que le impide trabajar podría tener problemas si realiza actividad física en un viaje, pero sí que podría desplazarse para descansar o visitar a familiares si el médico lo permite.

El análisis de los casos

La jurisprudencia expone que no existen actividades prohibidas durante una baja medica. Aunque los jueces siempre analizarán las circunstancias individuales en cada caso, según el tipo de enfermedad o lesión, recomendaciones médicas y si la conducta del trabajador perjudica su recuperación o supone un engaño para la empresa. Por eso, existen sentencias que han declarado despidos improcedentes de trabajadores por llevar a cabo actividades incompatibles con su estado de salud.

El procedimiento

La ley no obliga a pedir una autorización a la empresa para viajar durante una baja, pero los expertos en Derecho Laboral aconsejan actuar con cautela y si el propio desplazamiento afecta a revisiones médicas o tratamientos se debe informar con antelación y contar con el visto bueno del médico. Además, el trabajador debe estar disponible para acudir a las revisiones de la Seguridad Social o de la mutua y cumplir todas las indicaciones médicas.

La recuperación es lo importante

Cuando proporcionan una baja médica, tiene una finalidad, facilitar la recuperación total del trabajador. Por ello, cualquier tipo de actividad que retrase su curación, empeore la lesión o sea incompatible con el diagnóstico puede generar consecuencias laborales, incluso un despido disciplinario si la empresa considera y demuestra que se ha producido la vulneración de la buena fe contractual.

Así que, irse de vacaciones teniendo la baja médica no está prohibido, pero realizarlo sin respetar las limitaciones derivadas del proceso de recuperación puede ocasionar la pérdida del puesto de trabajo.