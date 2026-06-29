El actual jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, que ejerció como comisario de policía en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020 cuando aterrizó el avión de la mandataria venezolana Delcy Rodríguez, ha comparecido este lunes en el Senado, donde ha reconocido que despachó «cuatro o cinco veces» con el socio del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el empresario valenciano Julio Martínez Martínez.

Gómez Martín fue citado por la mayoría absoluta del PP a comparecer ante la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde se interroga a implicados en el caso Plus Ultra que se instruye en la Audiencia Nacional.

El magistrado José Luis Calama ha abierto una pieza separada y secreta donde se indaga la supuesta vinculación del comisario Jesús María Gómez Martín con imputados en la trama del rescate de la aerolínea.

La Fiscalía Anticorrupción observó que el alto mando policial mantenía «una relación tan próxima como extrañamente justificable» con miembros de la red, de la que habría recibido, al menos, 7.000 euros en efectivo y regalos como botellas de vino de alto valor cuando era el máximo responsable policial del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, en Madrid.

De esta manera, los investigadores sospechan que el comisario Gómez Martín, actual jefe superior de Canarias, pudo recibir dinero y regalos de la trama de Plus Ultra por hacerles favores en el aeropuerto de Barajas. Zapatero está investigado en la causa principal sobre el controvertido rescate de la compañía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez por 53 millones de euros. Se le atribuyen delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental.

«La reunión de hoy del comisario ha sido muy fructífera. La verdad es que se está portando Jesús maravillosamente», escribió el abogado Miguel Palomero, letrado de Plus Ultra, al empresario y filántropo venezolano Danilo Diazgranados en noviembre de 2020. El empresario le respondió que «nosotros nos portamos también con él», a lo que el abogado añadió que «la verdad es que sí nos portamos súper súper bien».

A preguntas del senador del PP, José Antonio Monago, Gómez Martín ha admitido que conoce a Julito Martínez de cuando «acompañaba al presidente Zapatero en algún viaje a Venezuela. Yo, al presidente Zapatero no lo veía», ha señalado.

«A (Julio Martínez Martínez) le gustaba pasarse por mi despacho, se tomaba un café y después se iba, lo habrá hecho cuatro o cinco veces», ha confesado el policía, al tiempo que ha contado que lo conoció a través de Julio Martínez Sola, presidente y cofundador de Plus Ultra Líneas Aéreas.

«Nada inapropiado»

«No podía presuponer si el señor Martínez estaba cometiendo un ilícito, venía mucha gente a mi despacho», ha señalado el compareciente. Junto a ella, ha manifestado que el socio de Zapatero estaba «10 o 15 minutos, decía cuatro tonterías que decimos siempre y se iba, no tengo la sensación de haberle priorizado, no cometí nada inapropiado», ha enfatizado.

En cuanto a la percepción de posibles regalos o sumas de dinero procedentes de la trama de Plus Ultra, Gómez Martín ha negado tal extremo y ha calificado de falso que obtuviera 7.000 euros. «No he recibido nada de dinero, ni 7.000 ni 70.000 ni 700 millones de euros, a mí nadie me ha dado dinero», ha esgrimido.

Gómez Martín fue el comisario del aeropuerto de Barajas cuando se produjo el Delcygate en 2020. Sobre este polémico episodio, ha declarado que la hoy presidenta de Venezuela y -entonces número dos del régimen de Nicolás Maduro- «en ningún momento mostró intención de entrar en el Estado español». «Pedí los pasaportes para ver si había órdenes de búsqueda contra su séquito, conformado por seis personas», ha dicho el policía.

Además, ha alegado que «se ejecutó la prohibición de entrada en territorio Schengen», afirmando que estos pasajeros venezolanos «se quedaron en zona de tránsito internacional», ha incidido, remitiéndose a su comparecencia sobre esta cuestión en la comisión Koldo del Senado en noviembre de 2024.