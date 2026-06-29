Gertrudis, la secretaria de Zapatero, alega su condición de «investigada» para no responder en el Senado

Gertrudis Alcázar, la secretaria del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, se ha negado a contestar este lunes a los grupos políticos en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la gestión de la SEPI en el Senado. La administrativa, citada por la mayoría absoluta del PP en la Cámara alta, ha alegado su condición de «investigada» por la Justicia para guardar silencio.

«Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar mis derechos fundamentales, voy a mantenerme en silencio», ha señalado la secretaria de Zapatero en una breve intervención inicial antes de las preguntas de los portavoces parlamentarios. La administrativa ha añadido que su silencio «no debe interpretarse como un desaire a esta comisión», donde estaba obligada por ley a comparecer y decir la verdad.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputó a Gertrudis Alcázar, tras pedirlo la Fiscalía Anticorrupción, en un auto dictado el pasado 18 de junio por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Según avanzó el PP, la citación de Gertrudis buscaba esclarecer distintas cuestiones relacionadas con el entorno del expresidente socialista, entre ellas la procedencia de unas joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, encontradas por la UCO durante un registro practicado el pasado mes de mayo en un despacho vinculado a Zapatero, así como otras cuestiones relativas a la gestión económica de su entorno.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, señaló en el anuncio de la citación de Alcázar que la administrativa participó en la constitución de una sociedad offshore en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) e intervino en gestiones con organismos públicos.

«Zapatero diseñó un sistema de corrupción piramidal en el que implicó a todo su círculo, desde el Gobierno de Sánchez hasta su propia asistente», apostilló García».

Sobre la creación de dicha sociedad offshore, el juez Calama detalla que Zapatero impartió «instrucciones para la constitución» de la empresa Landside Dubai Fzco -también denominada Landside Middle East Fzco-, íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julito Martínez Martínez.

Idella Consulenza Strategica había suscrito previamente con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate público, es decir, 530.000 euros. El contrato lleva fecha de 19 de enero de 2021. Apenas una semana después, el 26 de enero, se iniciaron las gestiones para constituir Landside en Dubái.

Preocupada por «las lobas»

En una conversación mantenida el 15 de diciembre de 2025, pocos días después de la detención de su amigo Julio Martínez Martínez, Zapatero le dijo a su secretaria que «hay que asumir que tenemos una temporada por delante ácida».

El ex presidente socialista preguntó a Gertrudis cómo se encontraba, a lo que ella le respondió que «preocupada, no por los datos, sino por la intencionalidad. Cómo se cuentan», escribió. «Y por las lobas», agregó, en alusión a las hijas de Zapatero, cuya empresa de marketing, Whathefav SL, tenía como cliente a Análisis Relevante SL, empresa del conseguidor Julio Martínez Martínez, asesor también de Plus Ultra. El ex líder del PSOE le contestó que «todo eso va a ser inevitable».