Quién es Gertrudis: edad, sus hermanas, a qué se dedica, dónde vive y todo sobre la secretaria de Zapatero

Uno de los nombres que salió a la luz tras la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue el de su secretaria, Gertrudis Alcázar. Durante años trabajó en la sombra como secretaria del ex presidente del Gobierno, pero ahora ha sido señalada por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) en el marco de la investigación sobre una trama de tráfico de influencias relacionada con el caso Plus Ultra.

Según las pesquisas, la UDEF considera que su papel habría sido «clave» dentro de una estructura organizada en torno al ex presidente, donde ejercía funciones de coordinación, gestión documental y comunicación interna desde su oficina en Madrid.

¿Quién es Gertrudis Alcázar?

Gertrudis Alcázar es la secretaria del ex presidente Zapatero y considerada durante años una de sus personas de máxima confianza.

Según distintas informaciones periodísticas, su función no era únicamente administrativa, sino que actuaba como enlace directo del ex presidente, gestionando comunicaciones, agenda, documentación y contactos con terceros. Antes de trabajar con Zapatero, también habría tenido relación laboral con otros dirigentes del PSOE.

¿Qué edad tiene?

Gertrudis Alcazar nació en 1967 (59 años) en Daimiel, Ciudad Real, aunque de su vida personal no se tienen muchos más datos.

Su familia: hermanas y quién es su pareja

Uno de los datos más conocidos es que Gertrudis Alcázar pertenece a una familia numerosa: tiene seis hermanas, entre ellas Antonia Alcázar, alcaldesa socialista de Velilla de San Antonio, que también ha aparecido en informaciones judiciales y políticas recientes.

Sobre su vida sentimental, no existen datos sobre pareja o estado civil. Su entorno ha mantenido siempre un perfil extremadamente reservado, sin exposición mediática ni declaraciones personales.

¿Cuántas propiedades tiene?

Desde la imputación de Zapatero, la UDEF de la Policía Nacional detectó un incremento patrimonial de algunos allegados, entre ellos Gertrudis. La secretaria personal adquirió en julio de 2023 una vivienda de obra nueva en Velilla de San Antonio, en Madrid.

Su trayectoria como secretaria de Zapatero

La trayectoria profesional de Gertrudis Alcázar está estrechamente ligada a José Luis Rodríguez Zapatero.

Comenzó trabajando en el entorno del PSOE en los años previos a la llegada de Zapatero al liderazgo.

en los años previos a la llegada de Zapatero al liderazgo. Posteriormente, se convirtió en su secretaria personal durante su etapa como presidente del Gobierno.

durante su etapa como presidente del Gobierno. Tras dejar La Moncloa, continuó trabajando con él en su actividad privada y política.

¿Por qué está imputada?

María Gertrudis Alcázar ha sido imputada por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, por su presunta implicación en un delito de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra.