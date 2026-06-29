Ésta es la altura que debe tener el césped de tu jardín para resistir a las olas de calor intenso en verano

Todo el mundo quiere que su jardín luzca impecable y en perfecto estado, y para lograrlo, cortan el césped con regularidad. Sin embargo, esto no es lo más beneficioso en verano. ¿El motivo? Las altas temperaturas pueden debilitarlo y provocar la aparición de manchas marrones. Según los expertos, cuando las briznas de hierba tienen una cierta altura, mantienen la tierra «a la sombra» y reducen la evaporación de la humedad.

Teniendo esto en cuenta, si el césped se corta demasiado, el suelo queda expuesto a la luz solar directa. Esto provoca que la humedad existente se pierda mucho más rápido y que la hierba sufra estrés hídrico. Pero, ¿cuál es la altura ideal que debe tener el césped en verano? Los jardineros coinciden en que siete u ocho centímetros son ideales para proteger el terreno del calor y reducir la pérdida de agua. De esta manera, es mucho más probable que la hierba se mantenga verde incluso durante periodos de sequía prolongados.

La altura a la que debes cortar el césped en verano

«Cuando arranca la temporada de jardín en primavera debe cortarse el césped por primera vez. A partir de entonces, se recomienda cortar el césped entre 1 y 2 veces por semana hasta el otoño. Entre mayo y junio la hierba crece especialmente rápido, en esa época debe cortarse el césped sin falta una vez por semana. En invierno el césped no crece debido a las frías temperaturas; por esta razón, no es necesario cortarlo.

La norma en cuanto a la altura de corte del césped: ni demasiado corto, ni demasiado largo. Parece vago pero, de hecho, lo corto o largo que debe cortarse el césped depende de varios factores. Si se corta demasiado se puede dañar el césped e incluso las raíces, principalmente en la época seca y cálida del año. Como consecuencia, pueden aparecer manchas marrones. Dicho de otro modo: el exceso de luz solar es como un veneno. Si el césped es demasiado corto, sufre el exceso de luz solar y pierde fuerza. Como consecuencia, las malas hierbas pueden propagarse e ir suplantando al césped. Esto también puede ocurrir con césped largo. Para una altura de corte óptima del césped pueden ajustarse manualmente diferentes alturas de corte», explican desde Karcher.

Según los jardineros, lo mejor es evitar regar el césped con demasiada frecuencia; en líneas generales, hacerlo cada dos o tres días es suficiente, preferiblemente a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando las temperaturas son más bajas y se reduce la evaporación. Respecto a la cantidad de agua, depende tanto de la hierba como del clima, pero como referencia habitual se aconseja alrededor de 25 litros por metro cuadrado a la semana.

Durante las olas de calor, esta cantidad puede aumentar hasta 30 o 35 litros por metro cuadrado. Lo importante es que el agua no sólo humedezca la superficie, sino que llegue hasta las raíces. ¿Cuál es el mejor método de riego? Los aspersores son muy útiles, ya que permiten una distribución uniforme del agua.

En verano, el césped se debe cortar con regularidad, pero sin caer en excesos, evitando reducir más de un tercio de su altura en cada corte. Para proteger las raíces del calor, los jardineros recomiendan mantenerlo a una altura de entre cinco y siete centímetros. Además, no es conveniente cortarlo cuando está mojado.

Guía de compra

Elegir un cortacésped adecuado depende sobre todo del tamaño del jardín, el tipo de terreno y la frecuencia de uso. Antes de decidir, es importante fijarse en aspectos básicos como el tamaño del terreno, la presencia de obstáculos (árboles, bordes o muebles) y si el terreno es plano o tiene pendientes. Estos factores condicionan directamente el tipo de máquina más conveniente.

El cortacésped manual es el más sencillo y ecológico, ideal para jardines pequeños y bien cuidados. El eléctrico con cable ofrece buena potencia a bajo coste, aunque limita el movimiento. El de batería aporta más libertad y comodidad, siendo muy equilibrado para jardines medianos. El de gasolina destaca por su potencia y autonomía, recomendado para superficies grandes. Y, como opción más avanzada, el robot cortacésped mantiene el jardín cuidado sin esfuerzo.

El ancho de corte es clave porque determina el tiempo que se tard en segar. Para jardines de hasta 150 m², bastan modelos pequeños de 30–34 cm. Entre 150 y 300 m², lo ideal son eléctricos de 30–42 cm. Para superficies de 300 a 500 m², se recomiendan modelos de batería o gasolina de 42–48 cm. En jardines más grandes, de hasta 1.000 m², es mejor optar por gasolina o incluso tractor, y a partir de esa superficie, el tractor es la opción más eficiente.

Las cuchillas también influyen en el resultado. Las helicoidales ofrecen un acabado muy preciso, tipo «alfombra», pero requieren más mantenimiento. Las rotativas son las más comunes, fáciles de usar y versátiles. Los modelos de colchón de aire son ligeros y cómodos para jardines pequeños, aunque no funcionan bien en terrenos grandes o irregulares.