TVE programa el último espacio de Pilar Rubio como presentadora en el peor horario posible

TVE le ha hecho un regalo envenenado a Pilar Rubio. La cadena pública ha decidido emitir en abierto Make Up Stars: Drag Tour, el talent show que la presentadora estrenó el pasado mes de diciembre en RTVE Play, incorporándolo ahora a la programación lineal de La 1 como complemento de la segunda temporada de Maestros de la costura Celebrity que se estrena este lunes 29 de junio. Sí, podríamos decir que TVE ha ascendido a Pilar Rubio si no fuera por el horario que le ha tocado.

Make Up Stars: Drag Tour es un programa original de RTVE Play, la plataforma digital de la cadena pública. El espacio, presentado por Pilar Rubio,busca al mejor maquillador drag de España en una competición donde la técnica, la

creatividad y el espectáculo son protagonistas.

El programa se estrenó en diciembre de 2025 pero TVE ha decidido programarlo en el lineal de La 1 coincidiendo con el estreno, hoy lunes 29 de junio, de Maestros de la costura Celebrity. El problema es que Make Up Stars: Drag Tour se podrá ver a partir de las 01:55 horas y se prolongará hasta las 02:40 de la madrugada, un horario con muy poca visibilidad.

Make Up Stars: Drag Tour supuso el regreso de Pilar Rubio como maestra de ceremonias de un formato de entretenimiento, liderando tanto la primera como la segunda temporada del talent dedicado a encontrar al mejor maquillador de España. A la comunicadora le acompañan Carmen Farala y Cristo Rodríguez, maquillador habitual de artistas como Lola Índigo. Junto a ellos, Benita, quien ayudará a mostrar el lado más humano de los participantes.

Teniendo en cuenta que Maestros de la costura Celebrity tendrá una doble entrega semanal, lunes y miércoles, Make Up Stars: Drag Tour hará lo propio, como complemento del talent show de moda.

Así será ‘Maestros de la costura Celebrity 2’

También ha sorprendido a la audiencia el estreno en verano (cuando el consumo televisivo es menor) de la segunda temporada de Maestros de la costura Celebrity.

Raquel Sánchez Silva continúa siendo la maestra de ceremonias de Maestros de la Costura Celebrity. Asimismo, como novedad, Luis de Javier será el encargado de reemplazar a Palomo Spain en el jurado. Eso sí, Lorenzo Caprile y María Escoté también serán los encargados de evaluar el trabajo de los concursantes. Una nueva aventura televisiva donde el público podrá ver trabajar entre telas y costuras a Jaydy Michel, Beatriz Luengo, Silvia Marty, Edu Román, Jorge Román, Mario Vaquerizo, Josie, Pepón Nieto, Jazz Vilá, Mariola Fuentes, Pau Echániz y Blanca Paloma.