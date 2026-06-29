‘Maestros de la Costura Celebrity’: horario y cómo ver el estreno de la segunda edición (online y tv)

La semana pasada, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de la emisión de la gran final de MasterChef. Un encuentro televisivo que puso punto final a la edición número 14 y donde se coronó a Camilla como la flamante ganadora. Así pues, con este hueco en el prime time de la cadena, se ha comunicado que el formato que tomará el relevo será Maestros de la Costura Celebrity. De esta manera, el programa regresa y lo hace con su segunda edición. Un estreno muy esperado que comenzará con una doble tanda semanal.

Tal y como se ha informado, Raquel Sánchez Silva continúa siendo la maestra de ceremonias de Maestros de la Costura Celebrity. Asimismo, como novedad, se ha comunicado que Luis de Javier será el encargado de reemplazar a Palomo Spain en el jurado. Eso sí, Lorenzo Caprile y María Escoté también serán los encargados de evaluar el trabajo de los concursantes. Una nueva aventura televisiva donde el público podrá ver trabajar entre telas y costuras a Jaydy Michel, Beatriz Luengo, Silvia Marty, Edu Román, Jorge Román, Mario Vaquerizo, Josie, Pepón Nieto, Jazz Vilá, Mariola Fuentes, Pau Echániz y Blanca Paloma.

Asimismo, en esta primera entrega, la audiencia podrá ver a los concursantes rendir tributo a Giorgio Armani. Además, Antonia Dell’Atte, como musa del diseñador, pasará por el programa en calidad de invitada. Todo ello sumado al hecho de que los equipos reproducirán un diseño de la nueva colección de Dominnico en la pasarela 080 Barcelona Fashion.

¿Cuándo se estrena ‘Maestros de la Costura Celebrity’?

El estreno de Maestros de la Costura Celebrity es inminente. Tomando el relevo de MasterChef en la noche de los lunes, el formato realizará su gran estreno este lunes, 29 de junio. Un primer programa que comenzará a partir de las 22:30 h, una hora antes en las Islas Canarias. Asimismo, lejos de quedar aquí, el reality regresará el próximo miércoles, 1 de julio, y lo hará con una segunda emisión.

Para poder ver el programa, tan solo será necesario disponer de una televisión. De esta manera, a través del canal líder de RTVE, La 1 de Televisión Española, el público podrá ver el formato el día y la hora estipulados. En el caso de no poder verlo en directo, también será posible disfrutar del contenido, donde y cuando se desee, gracias a la plataforma de RTVE Play. Así pues, en este caso, tan solo será necesario descargar la app.

Por otro lado, según se ha podido saber, el participante que se convierta en el ganador de la edición será premiado con un maniquí de cristal y la posibilidad de donar 50.000 euros a una ONG de su elección. Una bonita aventura donde las emociones prometen no faltar en ningún momento. ¡No te lo puedes perder!